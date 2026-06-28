Westerwolde Rijgt: Kijkje bij de Stonefarm

STADSKANAAL, WESTERWOLDE – Westerwolde rijgt is een uniek tuin- en kunstevenement dat jaarlijks in de 2e helft van juni in Zuidoost-Groningen wordt gehouden. Twintig prachtige tuinen en bijzondere locaties (BL) openen hun tuinhek, poort of deur om bezoekers gastvrij te ontvangen. De locaties zijn vandaag nog geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang tot de tuinen is gratis.
Johannes Velthuis bezocht zaterdag de Stonefarm van Tinus en Anna Scheltens. Een prachtige tuin, geheel in Engelse stijl met zwerfkeien en gevarieerde beplanting. In de bosrand is een Hostapad waarlangs een grote collectie van deze soort is aangeplant.
Tinus en Anna Scheltens hebben een ruim erf met veel bijgebouwen, die tijdens Westerwolde rijgt allemaal dienst doen als expositieruimte. Ze verlenen gastvrijheid aan meerdere gastkunstenaars. Er is een expositie van de Westerwoldse Schilders Club en de kunstenaars: Beika Kruid, Tinus Scheltens, Anna Sloot en Ginie Klooster Kloen.
Foto’s: Johannes Velthuis