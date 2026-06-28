Wolter de Lange als eerste over de finish bij de Westerwolde Ultra

WEDDE – De Westerwolde Ultra is zondag onder tropische omstandigheden succesvol verlopen. Zo’n veertig ultralopers gingen om 06.00 uur vanaf Poffert & Zo in Wedde van start voor de honderd kilometer lange ultraloop over het Westerwoldepad.
Als eerste bereikte Wolter de Lange de finish. Hij legde de honderd kilometer af in een indrukwekkende tijd van 10 uur en 30 minuten. Gerben Kroes uit Blijham kwam ongeveer anderhalf uur later als tweede over de meet. De derde plaats was voor Steven Vegter uit Veendam.
Ondanks de hoge temperaturen besloot de organisatie de Westerwolde Ultra door te laten gaan. Volgens Lût van der Molen van UltraGrunnen was dat een weloverwogen keuze.
“Ultralopers zijn zeer ervaren sporters die weten waar ze mee bezig zijn. Dit zijn geen mensen die onder invloed van een hype een bucketlist afwerken, maar goed voorbereide lopers die verantwoord omgaan met dit soort omstandigheden. Over de hele wereld worden ultralopen gehouden in warme gebieden, zoals de Sahara en Zuid-Europa. Met de juiste aanpassingen is dat verantwoord.”
Onderweg waren voldoende verzorgingsposten ingericht, waar deelnemers eten en drinken konden krijgen. De organisatie, die in handen was van UltraGrunnen in samenwerking met Team Wens Marathon, had de loop tot in de puntjes voorbereid.
Ook verschillende lopers uit de regio verschenen aan de start. Naast Gerben Kroes deden onder meer Bert Beikes uit Oude Pekela, Marc Kampinga uit Onstwedde en Jordin Louwes uit Sellingen mee. Kampinga liep de ultraloop als sponsoractie voor Wensambulance Noord-Nederland en het MDL Fonds.
De Westerwolde Ultra werd voor het eerst georganiseerd en voerde de deelnemers over het honderd kilometer lange Westerwoldepad. De route liep langs de beekdalen van de Ruiten Aa, Mussel Aa en Westerwoldse Aa en voerde de lopers door bossen, heidevelden, sfeervolle dorpen en langs historische locaties zoals de Nicolaaskerk in Onstwedde, Smeerling, het klooster in Ter Apel en de burcht van Wedde. Halverwege staken de deelnemers met het handbediende kabelveer Ol Graitje het Ruiten Aa-kanaal over.
De start kende een bijzonder moment. Na een nacht met onweer werd het precies om 06.00 uur droog. Annet Houwen-Baaijens van Poffert & Zo gaf het officiële startsein door driemaal op een poffertpan te slaan. Onder de stijlvolle start- en finishboog begonnen de ultralopers aan hun lange tocht door Westerwolde.
De Westerwolde Ultra was geen wedstrijd in officiële zin, maar deelnemers die de honderd kilometer voltooiden krijgen wel een vermelding op de internationale ranglijst van de DUV Ultra Marathon Statistics. Na afloop konden de deelnemers genieten van een warme maaltijd, terwijl vanaf 16.00 uur DJ Ronny Adam voor muziek zorgde bij de finish.
Foto’s: Meijco van Velzen