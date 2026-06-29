Atelierroute de Beetse en ter Borg op zaterdag 1 en zondag 2 augustus

SELLINGEN – Op zaterdag 1 en zondag 2 augustus 2026 is het weer zo ver! Langs de Beetserweg, Borgertangerweg en in ter Borg zullen kunstenaars uit diverse disciplines hun werk laten zien en horen. Beeldende kunst, muziek en theater vormen samen met de prachtige omgeving een weekeinde vol klank en kleur. Het thema dit jaar: Theater. Kom en beleef het mee!



Voor iedereen is er wel wat te vinden en te doen, zo veelzijdig is het aanbod dit jaar. Deze editie doen er 35 kunstenaars, 5 musici en een theatergezelschap mee aan de route verdeeld over 15 locaties. Keramiek, schilderijen, fotografie, textielkunst, beeldhouwwerk en assemblages, muziek en theater, het is er allemaal volop in allerlei vormen. De gastlocaties bevinden zich op allerlei plekken, mooie tuinen, ateliers, grote schuren en boerenerven, en ook de historische Schaapskooi van ter Borg en het kerkje ‘Opwaarts” zijn te bezoeken.



‘We zijn blij dat zoveel particulieren dit jaar locatiehouder willen zijn en bezoekers op hun terrein willen verwelkomen, en niet te vergeten de organisaties en ondernemers die het mogelijk maken deze mooie route vorm te geven’, zegt Gerda Lampers namens de organisatie.



De route wordt op verschillende plekken muzikaal omlijst en zijn er mogelijkheden om even rustig te zitten met wat te eten en/of te drinken. In het kerkje Opwaarts is een speciale expositie te zien rond het thema theater, met daarnaast natuurlijk nog meer kunstenaars en de bekende catering met het gezellige terras.

Ook bij Kopje Genieten is het weer goed toeven met een kombinatie van kunst en de bekende bakkunst met alles wat daarbij hoort. Ook halverwege is nog een fijne rustmogelijkheid, terwijl ze de sanitaire voorzieningen niet zijn vergeten. Dit alles is duidelijk op de routekaart terug te vinden. Alle locaties zijn met vlaggen aangegeven, waar nodig met extra borden.

In het Openluchttheater “de Barkhoorn” zijn korte stukjes theater te zien samen met zeer kleurrijk en vrolijk schilderwerk. Het thema Theater krijgt extra aandacht met een zoektocht naar 15 letters die samen twee woorden vormen.



Op elke locatie is een klein schilderijtje met een letter te vinden. Op de formulieren die langs de hele route zijn te vinden kunnen die tot de oplossing gepuzzeld en als het klaar is op een locatie weer ingeleverd worden. Er is een leuke prijs mee te winnen! Meer uitleg hierover en hoe mee te doen vind je op de website en op de formulieren.



Daarnaast is er nog een extra activiteit in de schaapskooi in de planning, de organisatie is hiermee nog druk bezig!



De Atelierroute vind je aan de zuid/west zijde van Sellingen en is ongeveer 8 kilometer lang. De route is bij uitstek geschikt om met de fiets te verkennen. Kom je van verder weg dan zijn er goede mogelijkheden om de auto te parkeren en op de fiets over te stappen. Zie voor de beste overstap-locaties de routekaart. De route is natuurlijk met de auto te bezoeken, maar ook geheel of gedeeltelijk te lopen. Ook hiervoor kun je de routekaart gebruiken, die te vinden is op de flyers, de website www.atelierroutedebeetseterborg.nl en op de facebookpagina.

De route is gratis toegankelijk en op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Ook zijn er aan de puzzel/zoektocht geen kosten verbonden.

Bron: Gerda Lampers