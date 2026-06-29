Belangrijke veranderingen vanaf 1 juli 2026

Vanaf 1 juli 2026 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen. Zo gaan het minimumloon en uitkeringen omhoog. De bezorgtijd van brieven gaat van 1 naar 2 dagen. Ook veranderen onder meer de regels voor telemarketing.

Op 1 juli 2026 gaan de brutobedragen van het wettelijk minimumloon omhoog. Ook verschillende uitkeringen, zoals de WW, IOAW, IOAZ en AOW, gaan omhoog en voor leerlingen die werken via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) gaan de brutobedragen minimumloon per 1 juli 2026 omhoog.

De huren gaan omhoog en er komen nieuwe eisen voor gastouders en gastouderbureaus. E-steps, BSO-bussen en Segways moeten voorzien zijn van een kenteken en als iemand een verkeersboete niet op tijd betaalt, ontvangt u betalingsherinnering. Dan heeft u nog twee weken de tijd om verhoging van het boetebedrag te voorkomen.

Er komen strengere regels voor de telemarketing, de bezorgtijd voor brieven gaat van 1 naar 2 dagen en de Europese Unie rekent een nieuwe invoerheffing voor pakketjes uit landen buiten de EU. U betaalt € 3 extra per soort product, boven op de gewone verzendkosten. Bestelt u bijvoorbeeld een pakket met t-shirts en een telefoonhoesje, dan betaalt u € 6 extra. De heffing geldt voor pakketjes met een waarde tot en met € 150,-. Banken kunnen verdachte transacties vanaf 1 juli tijdelijk blokkeren. Consumenten en bedrijven moeten daardoor soms langer wachten voordat een betaling wordt verwerkt.

Vanaf 1 juli is er een wachtlijst als u een nieuwe of zwaardere energieaansluiting aanvraagt. Een zwaardere aansluiting kan nodig zijn als u bijvoorbeeld een warmtepomp, inductiekookplaat of elektrische laadpaal wilt. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen makkelijker geld lenen om te verduurzamen om zo hoge energieprijzen te voorkomen.

Er komt een registratieplicht voor verkooppunten van tabak en bijbehorende producten, zoals vapes (e-sigaretten).

Een tachograaf ( de smart tacho 2 G2V2) is vanaf 1 juli 2026 ook voor lichtere voertuigen verplicht en in Nederland de gaat de vrachtwagenheffing in.

De motorrijtuigenbelasting gaat van 1 juli tot en met 31 december 2026 omlaag. Dit is een compensatie voor de hoge energieprijzen waarmee ondernemers te maken hebben:

Voor bestelauto’s betalen bedrijven tijdelijk de helft van de motorrijtuigenbelasting.

Voor vrachtwagens vanaf 12.000 kilo gaat de motorrijtuigenbelasting omlaag naar € 0.

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Bron: Rijksoverheid