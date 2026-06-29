Burgerprotest dreigt in Bad Nieuweschans: ‘Als de politiek niet ingrijpt, blokkeren we de weg zelf’

BAD NIEUWESCHANS – De maat is vol voor de inwoners van de Mettingstraat in Bad Nieuweschans. De verkeersoverlast in de nauwe straat is inmiddels zo hoog opgelopen dat buurtbewoners overwegen om de weg op een drukke dag zelf te blokkeren met auto’s om het sluipverkeer tegen te houden. Dat zei Jan Kenter van de VCP vanochtend in de uitzending van Goud op Groningen1. Volgens hem razen er op piekmomenten maar liefst 400 auto’s per uur door de smalle straat en de buurt is dat zat.

De Mettingstraat is officieel een 30 km/u-zone, maar de weginrichting dwingt die snelheid totaal niet af. Buurtbewoners worden dagelijks geconfronteerd met grote verkeersstromen. Naast regulier sluipverkeer dat de grenscontroles wil vermijden bij de Duitse grens wurmen ook de grote Groene Flixbussen en treinvervangende bussen van het gestremde treinverkeer tussen Nederland en Duitsland zich door de krappe straat.

De spanningen in de buurt bereikten onlangs een kookpunt toen volgens het VCP een bewoner fysiek werd aangevallen na een simpel handgebaar om rustig te rijden. Volgens Jan Kenter van de VCP, die op namens zijn fractie officiële raadsvragen heeft ingediend bij het college van de gemeente Oldambt, moet er nú iets gebeuren.

In de uitzending van Goud deed de VCP een dringend appèl op het college om direct noodmaatregelen te nemen en verkeersregelaars in te zetten om de stroom van 400 auto’s per uur in goede banen te leiden, dus via de Europaweg. Ook herhaalde de partij de roep om een dynamische afsluiting (een zogeheten poller). “Als ze in Maastricht het verkeer op het Vrijthof kunnen stoppen met een paal, dan moet dat in Bad Nieuweschans ook wel lukken,” aldus de VCP.

De politieke partij eist daarnaast dat de gemeente dwingend in gesprek gaat met de busvervoerders om hen te verplichten de bredere Europaweg te gebruiken. Als het college niet snel met een oplossing komt om de veiligheid te garanderen, lijkt een eigenhandige blokkade door de buurtbewoners onvermijdelijk. Jan Kenter: “Ik hoor al buurtbewoners zeggen dat ze op een drukke dag gewoon met hun auto’s de straat gaan blokkeren.”