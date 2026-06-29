Ds. L.P.J. van Bruggen bevestigd als predikant Hervormde Gemeenten Vlagtwedde en Bourtange

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 29 juni 07.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST DROOG MET ZON | FIJNE TEMPERATUREN

De dag start nog met vrij veel wolkenvelden, een paar opklaringen, en lokaal misschien een enkele bui. Maar vanmiddag is het vaak zonnig met wat stapelwolken en vanavond is er maar weinig bewolking. Het wordt dus een mooie dag, met een maximumtemperatuur rond 23 graden en een zwakke tot matige wind uit noordwest tot west.

Morgen is het ook goed en dan is er vooral in de ochtend vrij veel zon met later meer bewolking en ’s avonds misschien een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 24 graden en een zwakke veranderlijke wind.

Woensdag is het opnieuw een beetje omgekeerd met eerst een bui en gaandeweg de dag meer zon. Donderdag komt er door een westenwind wat meer gang in. Die geeft meer bewolking en door de dag heen af en toe regen. Dat niet veel zijn, maar “zomers” is het donderdag niet. Daarna is er weer meer zon. Weinig verandering in temperatuur: maxima ook later in de week rond 24 graden.