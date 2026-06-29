Ds. L.P.J. van Bruggen bevestigd als predikant Hervormde Gemeenten Vlagtwedde en Bourtange

VLAGTWEDDE – Ds. L.P.J. van Bruggen is zondag bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeenten van Vlagtwedde en Bourtange.
In een gezamenlijke middagdienst werd hij bevestigd door de consulent ds. W. van der Wind. Aansluitend deed ds. Van Bruggen intrede. Hij preekte over 2 Timotheüs 2: 14 en 15 en Lukas 9: 62 waarin we worden opgeroepen om vooruit te kijken en zo vol vertrouwen verder te gaan op Gods weg.
Na de zegen werden ds. van Bruggen en zijn vrouw toegesproken door de consulent, door een zoon van echtpaar Van Bruggen en namens de kerkenraden.
Ds. Van Bruggen komt over van de Protestantse Gemeente Westkapelle, waar hij de afgelopen acht jaar predikant is geweest. In Vlagtwedde en Bourtange volgt hij ds. J. Hoogstede op, die in 2024 een beroep aanvaardde naar Ommen.
De dienst is na te kijken via de website www.hervgemvlagtwedde.nl en in de video hieronder.
Bron: K Kraai