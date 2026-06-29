Elektrische shuttlebus vanaf 1 juli weer in gebruik in Vesting Bourtange

BOURTANGE – Vanaf 1 juli 2026 rijdt de elektrische shuttlebus weer bijna dagelijks tussen het informatiecentrum en de historische vesting van Bourtange. Met de herintroductie van de shuttle wil Vesting Bourtange de toegankelijkheid voor bezoekers verder vergroten. De bus rijdt dagelijks tussen 10.30 en 16.00 uur.
De elektrische shuttle biedt een comfortabele en duurzame vervoersmogelijkheid voor bezoekers, met name voor mensen die minder goed ter been zijn of liever niet het volledige afstand tussen het informatiecentrum en de vesting lopen. Per rit kunnen maximaal twaalf passagiers worden vervoerd.
“Met de shuttle maken we een bezoek aan Vesting Bourtange voor iedereen toegankelijker,” zegt
directeur Annemiek Hoesen. “We zijn blij dat we deze service vanaf 1 juli weer kunnen aanbieden en hopen dat veel bezoekers er gebruik van zullen maken.” Om de shuttle zeven dagen per week te kunnen laten rijden, is Vesting Bourtange daarnaast op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Veel diensten zijn inmiddels ingevuld, maar er is nog ruimte voor uitbreiding van het team. Vrijwilligers kunnen kiezen voor een hele dienst (10.30 tot 16.00 uur) of een halve dienst (10.30 tot 13.15 uur of 13.15 tot 16.00 uur).
Voor de functie is een rijbewijs vereist, omdat een deel van de route over de openbare weg loopt.
Chauffeurs zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en dragen bij aan de gastvrije ontvangst waarvoor Vesting Bourtange bekendstaat. Daar staat tegenover dat vrijwilligers deel uitmaken van een enthousiast team, bezoekers uit binnen- en buitenland ontmoeten en actief zijn op een unieke historische locatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden of meer informatie opvragen via info@bourtange.nl.
Bron: Annemiek Hoesen
Directeur Vesting Bourtange