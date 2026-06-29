Inwoners Alteveer vragen met ludieke verkeersborden aandacht voor verkeersveiligheid

ALTEVEER – Inwoners van Alteveer zijn een ludieke actie gestart om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in het dorp. Met zelfgemaakte verkeersborden hopen zij weggebruikers bewust te maken van de verkeerssituatie en automobilisten aan te sporen hun snelheid te matigen.
De actie volgt op een petitie die eerder dit jaar werd gestart met als doel te komen tot een verkeersveiliger Alteveer. Ook tijdens gesprekken met inwoners en in de enquête die is gehouden in het kader van de dorpsvisie kwam het onderwerp verkeersveiligheid nadrukkelijk naar voren. Met name hardrijden wordt door veel inwoners als een groot probleem ervaren.
Op de Beumeesweg geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur, maar volgens inwoners wordt deze snelheid regelmatig overschreden. Daarnaast vinden er volgens bewoners gevaarlijke inhaalmanoeuvres plaats. Dit leidt regelmatig tot verkeersongevallen, variërend van materiële schade tot incidenten met ernstigere gevolgen.
De inwoners geven aan niet langer te willen wachten op maatregelen en roepen de gemeente en de provincie op om in actie te komen en werk te maken van een verkeersveiligere situatie in het dorp.
Totdat er concrete maatregelen worden genomen, hopen de inwoners dat de zelfgemaakte verkeersborden bijdragen aan een lagere snelheid en daarmee aan een veiligere leefomgeving voor iedereen in Alteveer.
Bron: J. Huizinga