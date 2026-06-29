DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Een 30-jarige passagier van een internationale bus is zaterdagochtend om vijf uur tijdens een grenscontrole bij de rustplaats Bunderneuland aangehouden. Tijdens een identiteitscontrole ontdekten agenten dat de Senegalese man gezocht werd door de autoriteiten. Hij wordt beschuldigd van zware diefstal. Vanwege het vluchtgevaar heeft de bevoegde rechtbank zijn voorlopige hechtenis bevolen en een arrestatiebevel uitgevaardigd. Na een kort verblijf in politiehechtenis werd de 30-jarige zaterdagmorgen voorgeleid aan een rechter en vervolgens overgebracht naar een penitentiaire inrichting.
Zondagochtend werd bij een grenscontrole om 5.15 uur een 33-jarige Bulgaar aangehouden. De man had nog een boete van 1.000,- euro openstaan wegens een overtreding op de Wet Buitenlandse Verzekeringen in 2025. Om een gevangenisstraf van 10 dagen te voorkomen, betaalde hij het openstaande bedrag aan de politie. Hierna kon hij zijn reis vervolgen.