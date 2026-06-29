Nieuwe coalitie gemeente Stadskanaal presenteert akkoord en beoogde wethouders



STADSKANAAL – De partijen Lokaal Betrokken, CDA, PRO en VVD hebben vandaag hun coalitieakkoord bekend gemaakt. In het akkoord staan de plannen en uitgangspunten waarmee de vier partijen de komende jaren aan de slag willen. Ook zijn de vier beoogde wethouders bekendgemaakt: Jur Mellies (Lokaal Betrokken), Gert Jan Boels (CDA), Egbert Hofstra (PRO) en Goedhart Borgesius (VVD).



De fractievoorzitters van de vier partijen hebben in de ochtend samen een presentatiegegeven waarbij ze eerst kort terugblikten op het proces en de samenwerking. Daarna lichtten zij de belangrijkste uitgangspunten van het akkoord toe.



Met dit coalitieakkoord kiest de gemeente voor een duidelijke richting voor de komende jaren. De belangrijkste uitgangspunten zijn dichtbij en herkenbaar voor inwoners. Zo wil de gemeente een overheid zijn die luistert, duidelijk communiceert en afspraken nakomt. Inwoners moeten merken dat de gemeente er voor hen is. Ook staat de inwoner centraal in het beleid. Dat betekent dat er meer aandacht is voor

meedoen in de samenleving, gelijke kansen en ondersteuning dichtbij huis. De gemeente zet in op sterke dorpen en wijken, met goede voorzieningen en ruimte voor ontmoeting.



Daarnaast werkt de gemeente aan een toekomstbestendige leefomgeving. Er komt aandacht voor voldoende en betaalbare woningen, een sterke lokale economie en goede bereikbaarheid. Tegelijk wordt gewerkt aan een veilige, schone en duurzame omgeving.



Samenwerken is een belangrijk uitgangspunt. De gemeente wil dit doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Door samen te werken en duidelijke keuzes te maken, wil de gemeente bouwen aan vertrouwen en aan een sterke toekomst voor iedereen.



De vier fractievoorzitters gaven de presentatie samen en dragen één gezamenlijke boodschap uit: “Met dit akkoord nemen we samen verantwoordelijkheid voor de toekomst van Stadskanaal. We staan dichtbij inwoners, maken duidelijke keuzes en maken samen het verschil.” “We willen de lasten voor inwoners beheersbaar houden. Tegelijk blijven we investeren in de toekomst van onze gemeente, zodat Stadskanaal ook op lange termijn sterk blijft.” Dat zegt Linda Huizing, fractievoorzitter van de VVD. “We gaan aan de slag met het bouwen van meer huizen, voor alle doelgroepen. En we zorgen dat de basisvoorzieningen in onze dorpen en wijken op orde zijn.” Dat zegt Agnes Wubs, fractievoorzitter van het CDA. “We gaan de dienstverlening verbeteren en we betrekken inwoners beter bij wat er in hun omgeving gebeurt. Inwoners moeten merken dat de gemeente naar hen luistert.” Dat zegt Harma Zwiers-Manning, fractievoorzitter van Lokaal Betrokken. “We blijven werken aan het bestrijden van armoede. En we versterken de sociale

samenhang, zodat iedereen in onze gemeente kan meedoen.” Dat zegt Heidi Koorn, fractievoorzitter van PRO.



Vooruitblik

Met de presentatie van het akkoord zet de nieuwe coalitie een eerste stap voor de komende bestuursperiode. De vier partijen werken de plannen die zijn gepresenteerd verder uit samen met de wethouders die officieel nog moeten worden benoemd door de gemeenteraad. Zij maken na hun benoeming deel uit van het college van de burgemeester en wethouders.



Met dit coalitieakkoord wil de coalitie de komende jaren samen met inwoners werken aan de toekomst van de gemeente Stadskanaal. Het coalitieakkoord is vanaf dinsdag 30 juni 2026 beschikbaar via de website: www.stadskanaal.nl

Bron: Gemeente Stadskanaal