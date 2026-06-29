Pekela schiet Westerwolde te hulp met tijdelijke nachtopvang



NIEUWE PEKELA – De gemeente Pekela schiet de gemeente Westerwolde te hulp bij de nachtopvang van het opvangcentrum in Ter Apel. Vanaf vrijdag 3 juli tot uiterlijk donderdag 1 oktober kunnen vluchtelingen uit het opvangcentrum de nacht doorbrengen in het pand aan de Holland Marsh 17a in Nieuwe Pekela.

Zonder deze hulp moeten in het opvangcentrum in Ter Apel vluchtelingen, waaronder vrouwen en kinderen, soms noodgedwongen buiten slapen. Dit leidt regelmatig tot mensonterende omstandigheden. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verschillende gemeenten, waaronder Pekela, dringend om hulp gevraagd. De gemeenten Groningen, Het Hogeland, Stadskanaal, Aa en Hunze, De Wolden, Midden-Drenthe en Zwolle hadden in mei en juni nachtopvang aangeboden.

1 oktober sluit de tijdelijke nachtopvanglocatie

De nachtopvanglocatie in Nieuwe Pekela wordt op korte termijn gerealiseerd vanwege de schrijnende situatie in het opvangcentrum in Ter Apel. Pekela kan heel snel (per 3 juli) en op korte afstand van het opvangcentrum een locatie voor nachtopvang regelen. Uiterlijk 1 oktober komt de tijdelijke nachtopvang ten einde en gaat de nachtopvanglocatie in Pekela dicht.

Overdag is het gebouw leeg

Elke avond arriveren per bus vluchtelingen voor de nachtopvanglocatie aan de Holland Marsh. Wanneer de druk op het opvangcentrum in Ter Apel oploopt, kan dit aantal worden opgeschaald tot circa 80 personen. De volgende ochtend worden zij weer teruggebracht naar Ter Apel. De mensen zijn daar alleen om te slapen en te eten en gaan niet van het terrein af. Op de locatie is beveiliging en zorg aanwezig. Overdag is het gebouw -behoudens personeel- leeg.

Brief omwonenden en contact met de gemeente

De gemeente Pekela heeft inwoners die in de directe nabijheid van de nachtopvanglocatie wonen, per brief op de hoogte gesteld. Inwoners die vragen hebben over de nachtopvang kunnen uiteraard contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0597-617555.

Solidair met mensen en gemeente Westerwolde

‘Dat gevluchte vrouwen en kinderen in een land als Nederland opnieuw, bijna twee jaar later, buiten moeten slapen is ronduit tragisch. Het Rijk moet met een oplossing gaan komen,’ aldus burgemeester Jaap Kuin. ‘Maar dit is de situatie waar we nu mee te maken hebben. We zijn solidair met de mensen die hun land moeten ontvluchten door oorlog en geweld, maar ook met de gemeente Westerwolde. Zij hebben het niet makkelijk met deze crisissituatie. Met de kennis van twee jaar geleden, waar de tijdelijke nachtopvang in Nieuwe Pekela goed was verlopen, helpen wij hen graag.’

Bron: Gemeente Pekela