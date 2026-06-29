Rozentunnel Menkemaborg staat in bloei

UITHUIZEN – Een van de jaarlijkse hoogtepunten bij de Menkemaborg in Uithuizen is weer aangebroken. De rozentunnel in de kasteeltuin staat in bloei. Al bijna honderd jaar is de rozentunnelboei een publiekstrekker. Wandelen door een tunnel van roze, rode en witte rozen is een bijzondere ervaring. De belangrijkste soorten rozen in de rozentunnel zijn de enkelbloemige ‘American pillar’ en de dubbelbloemige ‘Dorothy Perkins’. De bloeitijd is maar kort. Afhankelijk van het weer staan deze rozen slechts enkele weken in bloei.
Daarnaast zijn in de borg de tentoonstelling Hooggeëerd bezoek. Koninklijke visites aan Groningen en de Alberda-zonnewijzer te zien. In de tentoonstelling over koninklijk bezoek duikt de borg in de wereld achter deze koninklijke visites. Waarom reisden de Oranjes naar de Ommelanden? Welke rituelen en etiquette kwamen daarbij kijken? Hoe zag zo’n dag eruit — van de kledij tot het menu, van de stoet tot de toeschouwers? Wat betekende dit alles voor de borgbewoners, maar ook voor de Groninger? Met verhalen, bijzondere objecten uit de Menkemaborg, bruiklenen, plus persoonlijke herinneringen uit de provincie is de feestelijke sfeer van deze bezoeken opnieuw tot leven gebracht.
De Menkemaborg is een volledig ingericht huis in barokke stijl. Huis en tuin vormen een eenheid, zoals dat rond 1700 gebruikelijk was. Museum Menkemaborg is van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur geopend.
Bron: Afiena van IJken
Foto’s: Marieke Kijk in de Vegte