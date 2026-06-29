Start zomerseizoen bij Museumspoorlijn STAR met NK Treintrekken

STADSKANAAL, VEENDAM – Het zomerseizoen gaat van start bij Museumspoorlijn STAR. Tot en met eind augustus rijdt de stoomtrein elke woensdag en zondag tussen Stadskanaal en Veendam. Op de eerste ‘rijdag’ van de zomerperiode, op 5 juli 2026, vindt het Nationaal Kampioenschap Treintrekken plaats.
Op zondag 5 juli is het dan weer zover. Tijdens de 10e editie van het NK Treintrekken nemen sterke mannen en vrouwen het op zich om een locomotief van 21 ton te trekken. Mannen krijgen nog eens 10 ton extra voor de kiezen. Wie-o-wie krijgt de locomotief in beweging…..en wie is het snelste? Dit evenement wordt georganiseerd in samenwerking met O-S-O, Organisatie Sterke mannen Oldambt.
Zomerseizoen
Tot en met eind augustus rijdt de stoomtrein nu elke woensdag en zondag twee ritten tussen Stadskanaal en Veendam. Te Stadskanaal vertrekt de trein om 10:30 en 13:50 uur. Vanaf Veendam kun je om 11:45 uur een retourrit maken met de trein. Op de meeste dagen is een rit met de stoomtrein ook te combineren met een bezoek aan het Veenkoloniaal Museum in Veendam. Hiervoor zijn op de website van de STAR combitickets verkrijgbaar.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de website van Museumspoorlijn STAR: www.stadskanaalrail.nl.
Bron: Museumspoorlijn STAR