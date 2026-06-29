Uitslaande brand in boerderij Borger

BORGER – De brandweer heeft vanmorgen vroeg een brand in een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger geblust.
Rond half vijf vanmorgen werden de brandweerkorpsen van Borger en Gieten opgeroepen voor een uitslaande brand in een leegstaande boerderij aan het Nuisveen in Borger. Korte tijd later werd ook de hoogwerker van brandweer Stadskanaal ter assistentie gealarmeerd.
De boerderij raakte door de brand ernstig beschadigd. Met een kraan werden sloopwerkzaamheden uitgevoerd.
De politie onderzoekt de oorzaak van de brand.