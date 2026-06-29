Werkzaamheden A7 Winschoten – Duitse grens: hinder van 6 tot en met 21 juli

WINSCHOTEN, BAD NIEUWESCHANS – Rijkswaterstaat voert van maandag 6 juli tot en met dinsdag 21 juli 2026 onderhoudswerkzaamheden uit aan de A7 tussen Winschoten en de Duitse grens in beide richtingen. Weggebruikers moeten rekening houden met afsluitingen, omleidingen en extra reistijd.
Werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd
Om de hinder te beperken, worden meerdere werkzaamheden tegelijk uitgevoerd. Het gaat onder andere om:
- asfaltonderhoud en herstel van het wegdek
- regulier onderhoud, zoals maaien en reinigen van goten, kolken en ZOAB
- vervanging dek- en slijtlagen aan de A7-brug over de Westerwoldse Aa bij Bad Nieuweschans
- het inrichten van een tijdelijk verkeerssysteem (2-0 systeem)
Afsluitingen en verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de A7 vanaf 20.00 uur afgesloten. Op- en afritten en verzorgingsplaatsen binnen het werkgebied zijn dan niet toegankelijk.
Afsluitingen
De belangrijkste afsluitingen vinden plaats tussen 20.00 uur en 06.00 uur:
- Maandag 6 op 7 juli (richting Winschoten)
- Dinsdag 7 op 8 juli (richting Duitse grens)
- Maandag 13 op 14 juli (A7 volledig afgesloten in beide richtingen)
- Maandag 20 op 21 juli (A7 volledig afgesloten in beide richtingen)
Verkeer via één rijbaan (2-0 systeem)
Buiten de afsluitingen rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijbaan. Per richting is één rijstrook beschikbaar.
- 8 t/m 13 juli tussen Duitse grens en Oudeschans
- 14 t/m 20 juli tussen Oudeschans en Duitse grens
Omleidingen
Tijdens de afsluitingen wordt verkeer omgeleid via aangegeven routes. Deze routes worden duidelijk met borden aangegeven.
Advies aan weggebruikers
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om:
- voor vertrek de actuele verkeersinformatie te checken via www.vanAnaarBeter.nl
- rekening te houden met extra reistijd
- waar mogelijk een alternatieve route te kiezen
Bron: Rijkswaterstaat