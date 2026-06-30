Investeringssubsidie mkb heropent na steun aan 77 ondernemers

GRONINGEN – Kleine ondernemers in het Groningse aardbevingsgebied kunnen vanaf 14 juli opnieuw

subsidie aanvragen via de investeringsregeling van het Mkb-programma van Nij Begun. De regeling ondersteunt ondernemers die door aardbevingsschade of versterking investeringen hebben moeten uitstellen. De nieuwe ronde biedt opnieuw kansen voor kleine ondernemers om te investeren in groei, verduurzaming en innovatie.



Impuls voor regionale economie

Kleine ondernemers kunnen vanaf dinsdag 14 juli tot en met woensdag 14 oktober 50.000 euro

subsidie aanvragen. Hiermee kunnen zij 80% van een investeringsproject financieren. Wethouder Inge

Jongman van de Gemeente Groningen namens de vijf versterkingsgemeenten: “Veel ondernemers

hebben in de eerste twee rondes al gebruikgemaakt van deze subsidieregeling. Na moeilijke jaren

door versterking of schade krijgen zij hiermee de kans om uitgestelde investeringen alsnog te doen.

Deze nieuwe openstelling biedt ruimte om stap voor stap verder te bouwen aan hun onderneming,

zodat zij steeds meer vooruit kunnen kijken.”



Grote belangstelling in eerdere rondes

De investeringsregeling blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Tot nu toe maakten 77

ondernemers gebruik van de subsidie en is er al ruim 4,5 miljoen euro verdeeld. De aanvragen

kwamen uit uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, horeca en detailhandel. Susan Top,

gedeputeerde provincie Groningen: “Ondernemers in onze regio hebben de afgelopen jaren veel voor

hun kiezen gehad. Met deze regeling helpen we hen niet alleen herstellen, maar vooral ook vooruit:

van het moderniseren van hun bedrijfspand tot het investeren in duurzame oplossingen en nieuwe

machines. Dat zijn concrete stappen die direct bijdragen aan een sterker en toekomstbestendig mkb.”



Voorwaarden

De subsidie is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 9 werknemers en een jaaromzet of –balans

van minder dan twee miljoen euro. Ondernemers komen in aanmerking wanneer zij al voor 6

november 2020 actief waren en hun bedrijfsgebouw versterkt is of versterkt wordt. Ook ondernemers

met erkende schade aan hun bedrijfsgebouw kunnen gebruikmaken van de regeling, wanneer zij

gevestigd zijn in het aangewezen postcodegebied. Bekijk alle voorwaarden via:

https://www.provinciegroningen.nl/investeringsregeling-van-het-mkb-programma.



Gezamenlijk Mkb-programma

Het Mkb-programma werd in 2020 opgericht en is sinds 2023 onderdeel van Nij Begun. Het

programma is een samenwerking tussen provincie Groningen, ondernemers, de Rijksoverheid en de

gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland.

Het doel van het programma is om ondernemers die te maken hebben met schade of versterking te

ondersteunen, onder meer via financiële regelingen en gratis begeleiding door gespecialiseerde

consulenten.

Meer informatie over het Mkb-programma is te vinden op: www.mkbprogramma.nl

Bron: Nij Begun