Investeringssubsidie mkb heropent na steun aan 77 ondernemers

GRONINGEN – Kleine ondernemers in het Groningse aardbevingsgebied kunnen vanaf 14 juli opnieuw
subsidie aanvragen via de investeringsregeling van het Mkb-programma van Nij Begun. De regeling ondersteunt ondernemers die door aardbevingsschade of versterking investeringen hebben moeten uitstellen. De nieuwe ronde biedt opnieuw kansen voor kleine ondernemers om te investeren in groei, verduurzaming en innovatie.
Impuls voor regionale economie
Kleine ondernemers kunnen vanaf dinsdag 14 juli tot en met woensdag 14 oktober 50.000 euro
subsidie aanvragen. Hiermee kunnen zij 80% van een investeringsproject financieren. Wethouder Inge
Jongman van de Gemeente Groningen namens de vijf versterkingsgemeenten: “Veel ondernemers
hebben in de eerste twee rondes al gebruikgemaakt van deze subsidieregeling. Na moeilijke jaren
door versterking of schade krijgen zij hiermee de kans om uitgestelde investeringen alsnog te doen.
Deze nieuwe openstelling biedt ruimte om stap voor stap verder te bouwen aan hun onderneming,
zodat zij steeds meer vooruit kunnen kijken.”
Grote belangstelling in eerdere rondes
De investeringsregeling blijkt in een duidelijke behoefte te voorzien. Tot nu toe maakten 77
ondernemers gebruik van de subsidie en is er al ruim 4,5 miljoen euro verdeeld. De aanvragen
kwamen uit uiteenlopende sectoren, zoals de bouw, horeca en detailhandel. Susan Top,
gedeputeerde provincie Groningen: “Ondernemers in onze regio hebben de afgelopen jaren veel voor
hun kiezen gehad. Met deze regeling helpen we hen niet alleen herstellen, maar vooral ook vooruit:
van het moderniseren van hun bedrijfspand tot het investeren in duurzame oplossingen en nieuwe
machines. Dat zijn concrete stappen die direct bijdragen aan een sterker en toekomstbestendig mkb.”
Voorwaarden
De subsidie is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 9 werknemers en een jaaromzet of –balans
van minder dan twee miljoen euro. Ondernemers komen in aanmerking wanneer zij al voor 6
november 2020 actief waren en hun bedrijfsgebouw versterkt is of versterkt wordt. Ook ondernemers
met erkende schade aan hun bedrijfsgebouw kunnen gebruikmaken van de regeling, wanneer zij
gevestigd zijn in het aangewezen postcodegebied. Bekijk alle voorwaarden via:
https://www.provinciegroningen.nl/investeringsregeling-van-het-mkb-programma.
Gezamenlijk Mkb-programma
Het Mkb-programma werd in 2020 opgericht en is sinds 2023 onderdeel van Nij Begun. Het
programma is een samenwerking tussen provincie Groningen, ondernemers, de Rijksoverheid en de
gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Eemsdelta en Het Hogeland.
Het doel van het programma is om ondernemers die te maken hebben met schade of versterking te
ondersteunen, onder meer via financiële regelingen en gratis begeleiding door gespecialiseerde
consulenten.
Meer informatie over het Mkb-programma is te vinden op: www.mkbprogramma.nl
Bron: Nij Begun