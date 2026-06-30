Jan Henk de Groot en Martijje zingen samen de zomer in het Nedersaksisch

GRONINGEN, DRENTHE – Moi, Hier is de zummer! Dat is de titel van een nieuw vrolijk kinderlied dat wordt gezongen door Jan Henk de Groot en Martijje. Het liedje verbindt het Gronings en het Drents, twee varianten van het Nedersaksisch, en nodigt kinderen uit om spelenderwijs kennis te maken met streektaal.

Jan Henk de Groot zingt de coupletten in het Gronings, Martijje in het Drents. Zo ontstaat een muzikale ontmoeting tussen beide streektalen, waarin de overeenkomsten én de eigen kleur van beide talen hoorbaar worden.

Het liedje heeft een relaxte tropische vibe en is makkelijk mee te zingen. Het is een zogenaamd stapellied waarbij kinderen steeds meer dingen moeten onthouden narmate het lied vaker herhaald wordt.

Moi, hier is de zummer! is gemaakt bij een kleurrijke praatplaat over de zomer, geïllustreerd door Gouden Penseel-winnares Natascha Stenvert. Op de praatplaat valt van alles te ontdekken en te bespreken. Samen vormen de praatplaat en het liedje een speelse uitnodiging om te kijken, te luisteren, te zingen en met elkaar in gesprek te gaan over taal.

De zomeruitgave maakt deel uit van Wiesneus, het gratis streektaalmagazine voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Wiesneus verschijnt ieder jaar tijdens de Meertmoand Streektoalmoand en wordt verspreid onder basisscholen. De komende jaren krijgt Wiesneus een bredere opzet. Naast het vertrouwde magazine in maart verschijnen er gedurende het jaar extra uitgaven in uiteenlopende creatieve vormen en voor verschillende leeftijdsgroepen. Daarmee krijgen leerkrachten en kinderen nog meer mogelijkheden om streektaal op een eigentijdse en inspirerende manier te ontdekken.

De ontwikkeling van deze nieuwe Wiesneus-uitgaven sluit aan bij MOI (Meertalig Onderwijs in Grunnen en Drenthe), een samenwerkingsproject van Erfgoed in Groningen, Huus van de Taol, NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen MOI werken de partners aan het zichtbaar maken van streektaal en meertaligheid in het onderwijs. Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met het Gronings, Drents en andere thuistalen, draagt het project bij aan taalbewustzijn, culturele identiteit en waardering voor meertaligheid.

Met het nieuwe zomerlied laten Martijje en Jan Henk de Groot horen dat streektaal springlevend is – en dat de zomer misschien wel het mooist klinkt in het Nedersaksisch. Het lied, de praatplaat en het bijbehorende lesmateriaal zijn te vinden op https://ltnedersaksisch.nl/moi/

Bron: Erfgoed in Groningen