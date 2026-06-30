Kids en publiek vermaken zich voortreffelijk bij de Onstwedder Kids Omloop

Foto: Geert Smit
- Geert Smit - Gemeente Stadskanaal

ONSTWEDDE – Kids en publiek vermaken zich voortreffelijk bij de Onstwedder Kids Omloop

Maandagavond was er in het kader van de Feestweek Onstwedde de Onstwedder Kids Omloop.
De start was aan de Dorpsstraat en voor de
De allerkleinsten gingen fanatiek van start voor hun 500 meter, aangemoedigd door het aanwezige publiek.
Sommigen hadden een beetje steun nodig van papa of mama maar ze kwamen allemaal aan de finish,
De oudere groep ging de strijd aan met een de1000 meter, daarin kwam al wel de aanleg om zo’n afstand hardlopend te kunnen hardlopen aan het licht.
Ook deze strijders kwamen allemaal aan de de finish.
Deze KIdsloop werd georganiseerd door de Handelsvereniging Onstwedde.

Foto’s: Geert Smit

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