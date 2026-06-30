DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Surwold

Afgelopen weekend vonden in Surwold twee diefstallen van waardevolle GPS-apparatuur uit landbouwvoertuigen plaats. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen de twee incidenten.

Tussen zaterdag 27 juni 9:30 uur en maandag 29 juni 8:15 uur drongen onbekende daders een schuur aan de Feldstraße binnen. Daar forceerden ze de deur van de cabine van een John Deere-tractor en stalen een GPS-ontvanger en twee displays. De schade wordt geschat op ongeveer € 7.000.

Ook hebben onbekende daders tussen vrijdag 26 juni 18:00 uur en maandag 29 juni 11:00 uur bij een schuur aan de Kreuzallee ingebroken. Daar hebben ze de deur van een John Deere-tractor opengebroken en een GPS-tracker en een monitor uit de bestuurderscabine gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 10.000.

De politie is een onderzoek gestart en bekijkt of de twee incidenten met elkaar verband houden.

Getuigen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de omgeving van de Feldstraße of de Kreuzallee ten tijde van de incidenten, of die andere informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Papenburg

Gisteren is om 02.33 uur geprobeerd in een woning aan de Dieckhausstrasse in te breken. De bewoner merkte verdachte geluiden op en ging naar de hal. Een onbekende man vluchtte vervolgens in onbekende richting zonder de woning binnen te gaan. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Dieckhausstrasse hebben gezien, of die andere informatie hebben, contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Haren

In de wijk Dankern vonden in de nacht van zondag op maandag twee inbraken plaats. Tussen zondag 20:20 uur en maandag 07:00 uur drongen onbekende daders een bioscoop binnen. Binnen doorzochten ze de ruimte, op zoek naar contant geld. In dezelfde periode drongen onbekende daders ook een nabijgelegen strandcafé binnen. Nadat ze daar kennelijk geen contant geld aantroffen, braken ze ook bij de aangrenzende waterskifaciliteit in. Daar stalen ze een klein bedrag aan contant geld uit de kassa. De politie onderzoekt of beide misdrijven door dezelfde daders zijn gepleegd. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van Dankern hebben gezien of die andere informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie in Haren op telefoonnummer 05932/72100.