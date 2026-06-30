Lokaal Betrokken, CDA, PRO en VVD presenteren nieuw coalitieakkoord: “Werken aan de basis, bouwen aan de toekomst”

STADSKANAAL – De politieke partijen Lokaal Betrokken, CDA, PRO en VVD hebben gisteren bij Stelmakerij Wever met trots hun nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen gepresenteerd.

Onder de titel “Werken aan de basis, bouwen aan de toekomst” leggen de vier partijen de fundamenten voor het beleid van de komende bestuursperiode in de gemeente Stadskanaal. Het akkoord combineert een sterke focus op alledaagse voorzieningen met ambitieuze investeringen in de toekomst van de gemeente.

Na de afronding van de informatieve fase begin mei zijn de vier partijen constructief met elkaar in gesprek gegaan. Ondanks de verschillende politieke achtergronden en accenten is er een gedragen akkoord uitgekomen waarin telkens de vraag centraal stond: “Wat is goed voor de gemeente Stadskanaal en haar inwoners?” Opvallend is dat ook de niet-formerende partijen nadrukkelijk zijn uitgenodigd om hun ideeën te delen, waarvan diverse plannen in het uiteindelijke hoofdlijnenakkoord zijn verwerkt.

“’t Geet nait om wat wie zölf willen, moar om wat goud is veur ons allemoal.”

— Groningse wijsheid als fundament van de samenwerking

WERKEN AAN DE BASIS ÉN BOUWEN AAN DE TOEKOMST

Het coalitieakkoord is bewust op hoofdlijnen opgesteld om het nieuwe college de nodige ruimte te geven voor een realistisch uitvoeringsprogramma binnen gezonde gemeentefinanciën. Met ‘werken aan de basis’ committeert de nieuwe coalitie zich aan zaken die inwoners dagelijks merken: een betrouwbare overheid, uitstekende dienstverlening, goed onderhouden groen, veilige wegen en fietspaden, en sterke scholen en voorzieningen. Tegelijkertijd richt ‘bouwen aan de toekomst’ zich op de lange termijn door fors in te zetten op de bouw van meer, gezonde en betaalbare woningen, passende woonvormen voor jong en oud, een goede bereikbaarheid en een sterke lokale economie.

ACCENT OP OPEN BESTUURSSTIJL EN JONGEREN

Namens de grootste fractie, Lokaal Betrokken, werd tijdens de presentatie het belang van een open bestuursstijl onderstreept. De overheid moet dichtbij haar inwoners staan, transparant communiceren en burgers vanaf het begin betrekken bij grote plannen die hun leefomgeving raken. Daarnaast krijgt de jeugd een nadrukkelijke stem in het nieuwe beleid. Door te investeren in kansen voor jongeren, zorg en welzijn dichtbij, en leefbare dorpen en wijken, wil de coalitie de gemeente aantrekkelijk houden voor de volgende generaties.

VOORDRACHT KANDIDAAT-WETHOUDER

Tijdens de bijeenkomst maakte Lokaal Betrokken tevens haar kandidaat-wethouder bekend. De partij draagt Jur Mellies met vol vertrouwen voor. Mellies, afkomstig uit de regio, beschikt over ruime bestuurlijke ervaring en staat bekend als een verbinder die luistert, samenwerking zoekt en daadkrachtig keuzes durft te maken.

De coalitiepartijen spraken hun grote dank uit aan de formateurs dhr. Velema en dhr. van der Schaaf voor hun professionele begeleiding, de ambtelijke organisatie voor de snelle ondersteuning en burgemeester Klaas Sloots voor zijn scherpe bestuurlijke reflectie. Het nieuwe team kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Het coalitieakkoord is hier te lezen

Bron: Lokaal Betrokken