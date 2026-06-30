MenzisFonds steunt ontwikkeling Walk of Grain bij nieuw Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek

Freek Kupers ontvangt namens de Stichting Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek de bijdrage van € 2.500 uit het MenzisFonds Noord voor de ontwikkeling van The Walk of Grain. Foto: Stichting Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek



OOSTWOLD – De Stichting Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek heeft een bijdrage van € 2.500 ontvangen uit het MenzisFonds Noord. De bijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van The Walk of Grain, een reflectieroute die onderdeel wordt van het toekomstige Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek in Oostwold.



Van de 141 ingediende projecten werden slechts zeventien initiatieven geselecteerd. Dat het MenzisFonds juist dit onderdeel van het project ondersteunt, voelt voor initiatiefnemers Freek Kupers en Henriëtte Davelaar als een belangrijke erkenning. “We ontzettend blij met de financiële bijdrage,” vertellen zij. “En helemaal in het vertrouwen dat Menzis uitspreekt in ons initiatief. Dat geeft energie om verder te bouwen aan onze plannen.”



Waarom heet deze streek de Graanrepubliek?

Het idee voor het centrum ontstond enkele jaren geleden vanuit de Groninger Genever Stokerij in Oostwold. Tijdens rondleidingen en proeverijen kregen Freek en Henriëtte steeds vaker dezelfde vraag van bezoekers: “Waarom heet deze streek eigenlijk de Graanrepubliek?”



Hoewel het Oldambt een rijke en bijzondere geschiedenis kent, ontbreekt volgens hen een centrale plek waar inwoners en bezoekers dat verhaal kunnen ontdekken over deze streek, met zijn prachtige verhalen over de klassenstrijd tussen de rijke herenboeren en de landarbeiders. Vrijwel iedere toeristische regio beschikt over zo’n startpunt. Voor de Graanrepubliek is dat er nog niet. Met het nieuwe Inspiratie- en Erfgoedcentrum willen zij daar verandering in brengen.



Meer dan een erfgoedcentrum

Het centrum vertelt straks het verhaal van de Graanrepubliek: 150 jaar geleden het meest rijke gebied van Nederland, van de Dollard en de inpolderingen tot de landbouwgeschiedenis, de strijd tussen herenboeren en landarbeiders en de invloed van het communisme op de regio. Maar het blijft niet bij geschiedenis alleen. De initiatiefnemers willen bezoekers ook laten nadenken over de betekenis van die geschiedenis voor vandaag. Thema’s als identiteit, ongelijkheid, macht, veerkracht en burgerschap krijgen daarom een belangrijke plaats binnen het centrum. Het wordt daarmee niet alleen een plek om iets te leren over het verleden, maar ook een plek voor ontmoeting, reflectie en gesprek over het heden.



The Walk of Grain

Een bijzonder onderdeel van het plan is The Walk of Grain. Deze route voert bezoekers over het erf van de Oldambtsterboerderij en nodigt uit tot reflectie met vragen als: Wanneer voelde jij je voor het laatst machteloos? en Wat gaf jou de kracht om verder te gaan? De naam The Walk of Grain werd bedacht door studenten van Noorderpoort Media & Design. Een knipoog naar de bekende Walk of Fame en Walk of Shame, maar dan passend bij het verhaal van de Graanrepubliek.



Plannen in vergevorderd stadium

De ontwikkeling van het Inspiratie- en Erfgoedcentrum de Graanrepubliek bevindt zich inmiddels in een vergevorderde fase. Het bestemmingsplan is gewijzigd, het ontwerp van het gebouw is goedgekeurd door de welstandscommissie en er zijn samenwerkingen gesloten met onder meer het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt, Noorderpoort, de Hanzehogeschool en de Internationale Dollard Route. Ook is het project opgenomen op de Kansenkaart van Nij Begun Provincie Groningen. Subsidieaanvragen zijn inmiddels ingediend bij onder meer het Waddenfonds, Nationaal Programma Groningen en LEADER.

De bijdrage van het MenzisFonds maakt het mogelijk om alvast een eerste onderdeel van het totale plan te realiseren. “Iedere stap brengt ons dichter bij ons doel,” zeggen Freek en Henriëtte. “We hopen straks een plek te creëren waar inwoners trots op zijn en waar bezoekers ontdekken waarom de Graanrepubliek zo’n bijzonder verhaal te vertellen heeft.”

Bron en foto’s: Stichting Inspiratie- en Erfgoedcentrum De Graanrepubliek