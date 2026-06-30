Nieuwe ontmoetingsplek voor jongeren in Beerta: ‘Ze misten een plek waar ze terecht konden’

BEERTA – In het voormalige THOS-gebouw in Beerta is dinsdag de nieuwe Jongeren Ontmoetingsplek officieel geopend. Volgens Arshed Al Sawad van Sociaal Werk Oldambt voorziet de plek in een duidelijke behoefte.
“We hebben heel lang hier niks gehad in het dorp. De jongeren gaven aan dat ze zich verveelden en van verveling kregen we overlast.” Na twee jaar in gesprek te zijn geweest met jongeren bleek dat zij “een plek misten waar ze terecht konden en activiteiten konden doen.”
De ontmoetingsplek is iedere dinsdag geopend. Jongeren kunnen er gamen, meedoen aan activiteiten of gewoon binnenlopen. “Je hoeft ook niks te doen, je kunt ook lekker op de bank gaan zitten als je wil chillen. Niks hoeft, alles mag.”
Volgens Al Sawad zijn de reacties enthousiast. “Ze hebben het natuurlijk zelf ook opgeknapt. Ze zijn wezen verven en klussen, dus ze hebben het ook zelf opgebouwd.” De ontmoetingsplek is bedoeld voor jongeren van ongeveer 8 tot 23 jaar.
Malou Vos