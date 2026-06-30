ONSTWEDDE – Onstwedder Omloop trekt veel deelnemers en publiek
Onder voortreffelijke weersomstandigheden gingen vanavond op de Dorpsstraat de deelnemers hun Onstwedder Omloop van start.
Deze Omloop is een gezellig hardloopevenement waarbij het parcours van 2,5 km start nabij de Brink aan de Dorpsstraat, dan door het park en langs de ijsbaan gaat.
Deze loop is uitermate geschikt voor de beginnende én de gevorderde loper.
Met 4 afstanden – 2,5 km, 5 km, 7,5 km en 10 km – kon men kiezen welke afstand ging lopen.
Ook hier was er veel publiek die de deelnemers flink aanmoedigden.
Prijzen waren te verdienen op voor de 5 km en 10 km.
De 5 km voor dames werd gewonnen door Elke de Jong uit Blijham, tweede werd Angela de Jonge uit Annerveenschekanaal en de derde plek was voor Henderyke Meems – Wonink.
Nicky Boltjes uit Winschoten won de 5 km voor mannen, Peter Jan Blok werd tweede en Daan Brugge werd derde op deze afstand.
De 10 km voor dames was een prooi voor Talina Schaap uit Onstwedde, Laura Stukje, ook uit Onstwedde werd tweede en Irene Onstwedder uit Gasselternijveen werd derde.
Bij de mannen was Rikjan Bathoorn uit Leek eerste, Rene Smith uit Zuidbroek werd tweede en Roelof Draadjer uit Onstwedde werd derde.
Voor de Onstwedder deelnemers waren er ook prijzen te winnen op de 10 km.
Bij de mannen ging de eerste prijs naar Roelof Draadjer, tweede werd Bert Jan Wever en Tonnie Knigge werd derde.
Bij de dames ging de hoofdprijs naar Talina Schaap, Laura Stukje werd tweede en Nienke Oosterveld ging met de derde prijs naar huis.
Foto’s: Geert Smit
Onstwedder Omloop trekt veel deelnemers en publiek
ONSTWEDDE – Onstwedder Omloop trekt veel deelnemers en publiek