RTV GO! en RTV Westerwolde zetten volgende stap naar streekomroep Groningen 1

VLAGTWEDDE – RTV GO! en RTV Westerwolde zetten op zaterdag 4 juli een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van streekomroep Groningen 1. Vanaf die dag worden alle radioprogramma’s uitgezonden onder de naam Groningen 1. Ook worden de nieuwe huisstijl en de vernieuwde nieuwswebsite groningen1.nl officieel gepresenteerd.
RTV GO! en RTV Westerwolde werken al geruime tijd intensief samen om te komen tot één krachtige streekomroep voor de gemeenten Westerwolde, Oldambt en Pekela. De afgelopen jaren zijn al veel stappen gezet. Zo werken de redacties samen aan de dagelijkse nieuwsvoorziening, worden radioprogramma’s uitgewisseld, is er een gezamenlijke dagprogrammering, zendt het tv-kanaal al onder de naam Groningen 1 uit en zijn ook de online kanalen steeds verder geïntegreerd.
Met de introductie van één naam, één herkenbare uitstraling en één nieuwswebsite wordt Groningen 1 vanaf 4 juli ook voor inwoners zichtbaar als dé publieke nieuwsorganisatie voor Oost-Groningen.
“Met Groningen 1 bouwen we aan een sterke, toekomstbestendige streekomroep die dichtbij de inwoners staat,” zegt voorzitter Jan Hebers. “Door de kennis, ervaring en inzet van onze medewerkers en vrijwilligers te bundelen, kunnen we de inwoners van Westerwolde, Oldambt en Pekela nog beter voorzien van onafhankelijk en betrouwbaar nieuws uit hun eigen omgeving.“
Groningen 1 brengt dagelijks nieuws en achtergronden uit Westerwolde, Oldambt en Pekela via de website, sociale media, radio en televisie. De streekomroep wil inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en overheden met elkaar verbinden en zo bijdragen aan een sterke lokale en regionale nieuwsvoorziening.
RTV GO! is ontstaan uit de samenwerking en samenvoeging van meerdere lokale omroepen binnen de gemeente Oldambt. RTV Westerwolde verzorgt al ruim dertig jaar de lokale publieke omroep voor Westerwolde en Pekela. Door de krachten van beide organisaties te bundelen ontstaat een sterke streekomroep die klaar is voor de toekomst en aansluit bij de landelijke ontwikkeling naar streekomroepen.
Vanaf zaterdag 4 juli is Groningen 1 te volgen via groningen1.nl, de radio- en televisiekanalen en de sociale media van de omroep.