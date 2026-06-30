Stormloop op “goedkope” Duitse benzine

DÖRPEN – Wie nog even goedkoop wil tanken in Duitsland doet er goed aan om vandaag nog even over de grens te wippen om de auto af te vullen. Want vannacht loopt de Duitse benzinekorting af. En dat is te merken. Er staan lange rijen auto’s bij de pomp, zo ook in Dörpen, net over de grens bij Bourtange.
“Doe mij maar het goedkoopste pompje”, lacht een Duitse man bij de kassa van het Avia tankstation, de kassiere lacht, de rij achter hem ook. Het is druk vandaag, heel druk. Auto’s rijden af en aan en er staat een rij voor de pomp. Benzine is nu nog 1 euro en 87 cent de liter, na vannacht kan dat zomaar weer omhoog schieten naar boven de twee euro, terug naar Nederlandse prijzen dus.
“Met kaart betalen?”, vraagt de mevrouw achter de kassa aan de journalist, “ah Höllander, die betalen alleen maar met de kaart”. Weer gelach. De sfeer is gemoedelijk en het is de hele dag al druk zegt ze en dat klopt. Veel Nederlanders en Duitsers pakken nog even snel korting op de benzine. Sommigen zijn voorbereid en tappen ook even een paar jerrycans vol die met een zwaai in de kofferbak verdwijnen.
17 Cent
Door stijgende brandstofprijzen begin 2026 voerde Duitsland het Energie-Sofortprogramm in, een tijdelijke accijnsverlaging van 17 cent per liter op benzine en diesel. Deze noodmaatregel ging in op 1 mei 2026, maar wordt vanwege de hoge kosten niet verlengd. De korting loopt vandaag definitief af, waardoor de prijzen aan de Duitse pomp vanaf morgen weer met minstens 17 cent per liter stijgen. Momenteel is de adviesprijs in Nederland voor een liter benzine 2 euro en 44 cent, in Duitsland is dat 1 euro 87 cent per liter.