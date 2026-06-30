Treant reikt vijf onderzoeksprijzen uit tijdens jaarlijkse Wetenschaps- en Onderzoeksbijeenkomst

EMMEN – Tijdens de 8e editie van de Wetenschaps- en Onderzoeksbijeenkomst reikte Treant vijf onderzoeksprijzen uit aan onze collega’s. Het doel is om hen te stimuleren innovatief te blijven, onderzoek te doen en zichzelf te ontwikkelen. Met als resultaat: nog betere zorg. De prijzen werden maandag 29 juni in het Atlastheater in Emmen uitgereikt.



Wetenschapsprijs

Apostolos Petkoglou, won de Treant Wetenschapsjuryprijs met zijn onderzoek ‘‘Who Needs Gadolinium?’. Als coassistent onderzocht hij de beeldkwaliteit van MRI-scans. Hij toonde aan dat wanneer fysiologisch zout wordt gebruikt in plaats van contrastmiddel, dit even goed werkt. Fysiologisch zout is daarom een veilig, milieuvriendelijk en goedkoper alternatief.

De Wetenschapspublieksprijs ging naar David Singh, destijds coassistent, met het onderzoek ‘Meer dan neurovasculair: verhoogde kauwspiersensitiviteit bij migraine patiënten’. David toonde aan dat patiënten met migraine vaker gevoelige kauwspieren hebben en vaker tandenknarsen. Mogelijk speelt dit een rol bij het ontstaan van migraine.

Onderzoeksprijs voor Verpleegkundigen en Verzorgenden

Riëtte Pastoor, pijnconsulent, won de Onderzoeksjuryprijs. Met haar onderzoek ‘Goed voorbereid, minder pijn. De kracht van patiëntenvoorlichting’ adviseerde zij een duidelijk leertraject voor verpleegkundigen te maken. Dit om patiënten die een semi-acute operatie krijgen, beter voor te bereiden op pijn na de operatie.

De Onderzoekspublieksprijs ging naar Ellen Tempel, verpleegkundige in woonzorgcentrum de Valkenhof. Met haar onderzoek ‘Beweeggerichte zorg, Samen naar meer zelfstandigheid en kwaliteit van leven’ liet ze zien dat deze vorm van zorg bewoners helpt om zelfredzamer te worden. Dit werkt het beste als bewegen een vast onderdeel is van het zorgplan en als zorgverleners hiervoor training krijgen.

Zorg Ondersteunend Onderzoek

Naast de Wetenschaps- en Onderzoeksprijs is dit jaar voor het eerst de Publieksprijs Zorg Ondersteunend Onderzoek uitgereikt. Studenten Technische Geneeskunde Isa den Hartog, Lisa Karst en Gijs Kistemaker wonnen met onderzoek ‘Implementatieplan Longultrasound Intensive Care Emmen’. Zij onderzochten hoe ‘longultrasound’ op de Intensive Care gebruikt kan worden om snel ademhalingsproblemen bij patiënten aan te tonen. Hiervoor hebben zij een plan van aanpak geschreven.

Met deze prijzen geeft Treant een podium aan medewerkers die een goed, bijzonder of interessant onderzoek hebben uitgevoerd en dat hebben vastgelegd in een scriptie of artikel. Treant feliciteert Apostolos, David, Riëtte, Ellen, Isa, Lisa en Gijs met hun gewonnen prijzen en waardevolle onderzoeken.

Bron: Treant