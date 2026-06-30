GRONINGEN – Het trouwseizoen is in volle gang! Wie dit jaar op vrijdagmiddag in het huwelijksbootje stapt, betaalt voor een uitgebreide ceremonie in een gemeentehuis in Groningen gemiddeld € 468,90. Hoeveel je precies betaalt, kan lokaal sterk verschillen. In de gemeente Groningen ben je van alle Groningse gemeenten het meeste kwijt voor een vrijdagmiddagceremonie: € 678,85. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van ThePerfectWedding.nl.



Goedkoopste en duurste ceremonie: verschil van € 358,70

Gemeenten bepalen zelf de kosten voor een huwelijksvoltrekking, waardoor er lokaal grote verschillen zijn in de tarieven. De meest voordelige ceremonie van Groningen vind je dit jaar in Pekela: bruidsparen betalen hier € 306,00 op vrijdagmiddag. Ook in Westerwolde ( 320,15), Oldambt (€ 333,00) en Westerkwartier (€ 385,30) ben je relatief goedkoop uit voor een huwelijksvoltrekking op vrijdagmiddag.



Dit zijn juist de duurste Groningse gemeenten om te trouwen op vrijdagmiddag:



Groningen: € 678,85 Veendam: € 542,90 Eemsdelta: € 529,90 Pekela: € 516,00 Stadskanaal: € 489,35



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Trouwkosten bijna overal gestegen

In 9 van de 10 Groningse gemeenten steeg het tarief voor een huwelijksceremonie op vrijdagmiddag in het gemeentehuis. Stadskanaal schroefde de kosten het meest op: bruidsparen betalen hier 8,5% meer dan vorig jaar, namelijk € 489,35 in plaats van € 451,00.



Toch was er één gemeente waar het tarief juist daalde, namelijk Veendam. De gemeente verlaagde het tarief met maar liefst 45%, waardoor bruidsparen nu € 444,05 minder betalen op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag.



Sarah Glasbergen, oprichtster van de ThePerfectWedding.nl: “Veel bruidsparen stellen vooraf een budget vast voor hun bruiloft. Is trouwen in de gemeente die je voor ogen had een stuk duurder geworden? Dan blijft er minder geld over voor zaken als de bloemen, taart, catering of entertainment. Als je niet gebonden bent aan een specifieke gemeente, kan het daarom de moeite waard zijn om ook naar andere gemeenten te kijken: de tarieven voor een huwelijksceremonie verschillen namelijk behoorlijk. Door te kiezen voor een gemeente waar trouwen goedkoper is, houd je meer budget over voor andere wensen op jullie grote dag.”



Grote prijsverschillen per dag

Wil je liever iets minder betalen voor de ceremonie? Vergeleken met de vrijdagmiddag ben je op een doordeweekse dag voordeliger uit. Van maandag tot en met donderdag betalen bruidsparen in Groningen gemiddeld € 436,90.



In het weekend lopen de prijzen juist flink op. Een ceremonie op zaterdagmiddag kost gemiddeld € 685,60, en op zondag € 655,97. De duurste ceremonie van Groningen vind je in gemeente Groningen: op zaterdagmiddag betaal je hier maar liefst € 987,35 voor een huwelijksceremonie in het gemeentehuis.



“Niet in elke gemeente kun je in het weekend trouwen in het gemeentehuis. Van de 342 Nederlandse gemeenten bieden er 304 de mogelijkheid om op zaterdag in het huwelijksbootje te stappen. Op zondag is die keuze een stuk beperkter: dan kun je in 121 gemeenten terecht voor een huwelijk. Houd er rekening mee dat populaire dagen, zoals vrijdag en het weekend, vaak snel volgeboekt zijn. Geef je gewenste trouwdatum daarom ruim op tijd door aan de gemeente”, vertelt Sarah Glasbergen.

Bron: ThePerfectWedding.nl