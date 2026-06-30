Vakantieweek vol activiteiten voor kids en tieners in Oldambt

OLDAMBT – In de week van 13-17 juli organiseert Geloof in Oldambt de Vakantie Bijbel Feestweek. Elke middag is er een gezellige kinderclub en ’s avonds een competitief jongerenevent. De activiteiten vinden plaats in Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Midwolda en Winschoten en zijn gratis te bezoeken.
Kinderclubs
De Vakantie Bijbel Club heeft dit jaar als thema ‘Oost, West, thuis best’. Er zijn weer allerlei leuke knutsels, verhalen, spelletjes en nog veel meer bedacht voor een middag vol plezier! Ook is er een toffe kleurwedstrijd waar de kinderen aan mee kunnen doen (te downloaden via vbc-Oldambt.nl, kids). De club wordt gehouden van maandag 13 juli tot en met vrijdag 17 juli, op de volgende locaties:
- Bad Nieuweschans, Dorpshuis De Akkerschans, Bunder weg 14
- Finsterwolde (Kidsfestijn), Harm Luppenspark, speeltuin bij H. Schwertmannweg
- Midwolda, Dorpshuis De Schakel, Hoofdweg 170
- Winschoten, WOP Park Zuid, Albert Verweij straat 37A
De club is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.
Inschrijven kan vanaf 13.00 uur; het programma begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.
Jongerenevents
De jongerenevents staan bol van sport, spel, fun en hoopvolle verhalen. Dit jaar is er ook een echte competitie: wie is de sterkste tiener van het Oldambt?
De events worden gehouden van 19.30 tot 21.30 uur, op de volgende data en locaties:
- maandag 13 juli: Winschoten
- dinsdag 14 juli: Winschoten, Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Midwolda
- woensdag 15 juli: Winschoten, Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Midwolda
- donderdag 16 juli: alle groepen tegen elkaar op het Strand in Midwolda
Adressen jongerenevents:
- Winschoten: WOP Park Zuid, Albert Verweijstraat 37A
- Bad Nieuweschans: Vv Nieuweschans, W. Mettingstraat 18
- Finsterwolde: Harm Luppenspark, bij H. Schwertmannweg
- Midwolda: Dorpshuis De Schakel, Hoofdweg 170
Opgave is niet nodig. Alle jongeren van 11 tot 18 jaar mogen gratis meedoen!
De wedstrijden vinden plaats in vier poules; zowel voor jongens als meiden in de leeftijdsclasses 11-14 en 15-18 jaar.
Het beloven ontzettend leuke activiteiten te worden, net als vorige jaren. Dus… kom strijden en neem je vrienden mee!
Meer info:
- 06-54938508
- vbc-oldambt.nl
- social media: @Geloof in Oldambt
Bron en foto’s: Geloof in Oldambt