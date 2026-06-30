Vakantieweek vol activiteiten voor kids en tieners in Oldambt

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 30 juni 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN BEWOLKING | MORGEN ENKELE BUIEN

Het is ook vandaag een mooie dag met vrij veel zon, al zal de bewolking geleideljk wat meer worden en vanavond is er kans op een bui. Er is ook maar een zwakke wind uit variabale richting, de maximumtemperatuur is ongeveer 23 graden.

Vannacht is het weer wat helderder maar morgen is er weer meer bewolking en in de loop van de dag is er kans op enkele buien. Minimumtemperatuur vannacht rond 13 graden, maximum morgen opnieuw rond 13 graden.

Morgenavond is die buienkans weer weg en dat wordt een mooie zomeravond, maar donderdag is er weer meer bewolking en dan is er ook een matige tot vrij krachtige westenwind. Dat geeft af en toe regen, middagtemperatuur donderdag rond de 20 graden. Vrijdag wisselen opklaringen af met zonnige perioden maar in het weekend is het meest zonnig en ook weer een aantal graden warmer.