Vanaf 1 juli nieuwe subsidiemogelijkheden voor kunst, cultuur en erfgoed 

GRONINGEN – Vanaf 1 juli kunnen organisaties en zelfstandige makers in de provincie Groningen opnieuw subsidie aanvragen voor initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Het gaat om twee regelingen: de tweede ronde van Cultuurbeoefening en Erfgoed 2026-2028 voor amateurs en de Tweejarige programmaregeling cultuur en erfgoed 2027-2028 voor professionals.

Subsidie voor amateurkunst en erfgoedprojecten

De regeling Cultuurbeoefening en Erfgoed 2026-2028 richt zich op culturele, erfgoed-, zorg- en welzijnsorganisaties zonder winstoogmerk en op zelfstandige makers (zzp’ers). De subsidie ondersteunt projecten die inwoners actief betrekken bij kunst en cultuur.

Denk aan initiatieven die amateurkunstenaars helpen zich verder te ontwikkelen of projecten die nieuwe doelgroepen laten kennismaken met cultuur. Ook vernieuwende manieren om Gronings erfgoed en archeologie toegankelijk te maken, komen in aanmerking. Samenwerking tussen bijvoorbeeld cultuur en het sociale domein wordt hierbij aangemoedigd. De regeling is niet bedoeld voor professionele kunst- en erfgoedprojecten.

Voor deze tweede ronde is €250.000 beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de website.

Tweejarige programmaregeling voor professionals

Voor professionele kunst-, cultuur- en erfgoedorganisaties is er de Tweejarige programmaregeling cultuur en erfgoed 2027-2028. Deze regeling ondersteunt samenhangende programma’s rond één thema, zoals een doorlopend jaarprogramma, festival of biënnale.

Een programma bestaat uit meerdere activiteiten, zoals producties en presentaties, die elkaar versterken en een aanvulling vormen op het bestaande aanbod in Groningen. Subsidie wordt toegekend voor twee jaar, wat zorgt voor meer continuïteit en financiële zekerheid.

De regeling richt zich zowel op gevestigde organisaties buiten de cultuurnota als op nieuwe, veelbelovende initiatieven. Hiervoor is €325.000 beschikbaar. Bekijk de regeling op de website voor meer informatie en het aanvragen.

Investeren in een sterke en verbonden provincie

Met deze regelingen investeert de provincie Groningen in een levendige en toegankelijke culturele sector. Door cultuurbeoefening en erfgoed te stimuleren, worden meer inwoners bereikt en blijven de verhalen van Groningen zichtbaar en relevant.

Omdat de regelingen naar verwachting veel belangstelling trekken, is het belangrijk om de aanvraag zorgvuldig en volledig in te dienen. Het gaat om tenderregelingen: na sluiting kunnen geen aanvullingen meer worden gedaan.

Bron: Provincie Groningen