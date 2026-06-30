Verenigd Front Kern Gezond Groningen: “Acht op de tien Groningers maken zich zorgen over de mogelijke komst van twee kerncentrales in de Eemshaven”

GRONINGEN – “Er is vanuit de burgers, gemeenten en de Provinciale Staten geen draagvlak voor de komst van kerncentrales in de Eemshaven”, stelt Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern Gezond Groningen.
Op twee juli vertrekken er bussen vanuit Groningen stad (betaald door Provinciale Staten) en Zeeland (Terneuzen/Borssele). Burgers uit beide provincies zullen zich laten zien en horen bij het debat van de kamer over de locatiekeuze voor kerncentrales. De keuze gaat over de locatie Eemhaven en /of Terneuzen.
Tjeerd Palstra van Verenigd Front Kern Gezond Groningen: “Wij laten ons niet verdelen en ook niet tegenover elkaar uitspelen. Samen gaan wij met zusterorganisaties (Terneuzen/Borssele tot de kern) op de bres tegen kerncentrales, hier niet, nergens niet”.
Als de Kamerleden van D66 voet bij stuk houden haalt Minister Karremans (van I&W) bakzeil t.a.v. de locatiekeuze Eemshaven. Indien Terneuzen wordt belast met de mogelijke komst van twee kerncentrales dan zal Verenigd Front Kern Gezond Groningen hen bijstaan bij de demonstratie op 22 augustus 2026. Ze vertrekken dan met een touringcar vanuit Groningen. Wil je deelnemen meld je dan aan bij actie@verenigdfrontkerngezond.nl.
Vervolgens blijven ze zich ook verzetten tegen radioactief-afval in de bodem van de vier provincies: Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel die allen beschikken over zoutkoepels voor mogelijk opslag. “Het gaat hier over een langdurende strijd, maar is voor ons en de generaties na ons de moeite waard zegt Palstra”.
Donderdag 2 juli worden ze op locatie bijgestaan door RTV Noord en RTV Eemsdelta. De uitzending van het Kamerdebat kunt u vanaf 10.00 uur live volgen.
Ook wordt u op de hoogte gehouden door Westerwolde actueel.
Steun de petitie op verenigdfrontkerngezond.nl Hiervoor onze dank, namens voorzitter Tjeerd Palstra.
Bron en foto’s: Tjeerd Palstra