Zaterdag rommelroute in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Aanstaande zaterdag 4 juli is het weer zover: de jaarlijks terugkerende rommelroute Bellingwolde gaat weer van start.
Door heel Bellingwolde zijn er ruim 50 lokaties waar bewoners en bedrijven hun overtollige spullen gaan verkopen. Tevens zijn er diverse andere activiteiten. Kortom: de Rommelroute is zeker de moeite waard.
Ontdek het mooie Bellingwolde wandelend, per fiets of auto en scoor net dat item wat je zocht ! De route start om 10.00 uur en zal tot ca. 15.00 uur duren.
Bron: Henk Roodbeen