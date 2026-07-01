Brandweer Stadskanaal neemt twee nieuwe tankautospuiten in gebruik

STADSKANAAL – Brandweer Stadskanaal heeft maandagavond twee gloednieuwe tankautospuiten officieel in gebruik genomen. Met de komst van de nieuwe voertuigen is het wagenpark van de brandweerpost volledig vernieuwd. Eerder, twee jaar geleden, werd al een nieuwe hoogwerker aan de vloot toegevoegd.
Voorafgaand aan de raadsvergadering presenteerde de brandweer de nieuwe tankautospuiten op het plein voor het gemeentehuis aan het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de aanwezige pers. Daarna volgde in de brandweerkazerne een bijzonder moment: de twee oude, maar nog volledig operationele tankautospuiten maakten plaats voor hun moderne opvolgers, die onder belangstelling de kazerne binnenreden.
De nieuwe voertuigen zijn voorzien van de nieuwste technieken, beschikken over een verbeterde zichtbaarheid in het verkeer en bieden meer comfort voor de brandweervrijwilligers. Hierdoor kunnen zij nog veiliger en efficiënter uitrukken bij branden, verkeersongevallen en andere noodsituaties.
Extra bijzonder is dat de tankautospuiten zijn gebouwd door Ziegler in Winschoten. Bij de ontwikkeling van de voertuigen is nauw samengewerkt met brandweervrijwilligers uit de hele provincie Groningen. Ook vrijwilligers van Brandweer Stadskanaal leverden een belangrijke bijdrage door mee te denken over de inrichting en deel te nemen aan praktijktests.
Volgens Brandweer Stadskanaal is de investering meer dan alleen een vernieuwing van het materieel. “Met deze investering zijn niet alleen moderne voertuigen aangeschaft, maar investeren we vooral in de veiligheid van onze inwoners én in de mensen die zich dag en nacht inzetten voor onze gemeenschap. Daar zijn we ontzettend trots op,” laat de brandweer weten.
Met de ingebruikname van de twee nieuwe tankautospuiten beschikt Brandweer Stadskanaal nu over een modern en toekomstbestendig wagenpark, waarmee de vrijwilligers de komende jaren optimaal zijn uitgerust voor hun belangrijke taak.
Foto’s: Jacob Musch