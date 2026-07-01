Burgemeester feliciteert diamanten echtpaar Oosting-Geertsma

TER APEL – Burgemeester Jaap Velema bracht namens de gemeente Westerwolde een bezoek aan het diamanten echtpaar Geert Oosting en Harmina Geertsma.
Het echtpaar viert vandaag hun 60-jarig huwelijk en werd daarvoor door de burgemeester in het zonnetje gezet. Namens de gemeente overhandigde hij een ingelijste kopie van de huwelijksakte.
Geert Oosting werd op 30 juni 1944 geboren in Wildervank. Harmina Geertsma werd op 8 juli 1942 geboren in Vlagtwedde. Het echtpaar woont in Ter Apel, waar zij hun diamanten huwelijksjubileum vieren.