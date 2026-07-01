Emoties bij bewonersbijeenkomst over tijdelijke nachtopvang asielzoekers in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – In De Kiepe in Nieuwe Pekela vond maandagavond een bewonersbijeenkomst plaats over de tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers aan de Holland Marsh 17 B. Ongeveer dertig omwonenden waren daarbij aanwezig. Zij ontvingen maandagmiddag een brief met de uitnodiging voor de bijeenkomst.

De gemeente Pekela stelt de locatie vanaf vrijdag 3 juli tot uiterlijk donderdag 1 oktober beschikbaar voor de opvang van asielzoekers die tijdelijk geen plaats hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarmee ondersteunt Pekela de gemeente Westerwolde bij de opvangproblematiek rond het aanmeldcentrum.

Tijdens de bijeenkomst gaf burgemeester Jaap Kuin een toelichting op de plannen. Hij legde uit waarom Pekela heeft besloten hulp te bieden en benadrukte dat het uitsluitend gaat om een tijdelijke nachtopvang. Volgens Kuin is de situatie in Ter Apel zorgelijk. “Dat gevluchte mensen in een land als Nederland opnieuw buiten moeten slapen is ronduit tragisch. Het Rijk moet met een structurele oplossing komen, maar gezien de huidige situatie willen wij de gemeente Westerwolde helpen.”

De burgemeester wees er daarbij op dat de gemeente eerder ervaring heeft opgedaan met een vergelijkbare tijdelijke nachtopvang, die volgens hem destijds goed is verlopen.

Op de locatie aan de Holland Marsh is plaats voor maximaal tachtig personen. Een woordvoerder van de gemeente Pekela benadrukt dat dit het maximale aantal is en dat de bezetting per nacht kan verschillen. “Het kunnen ook twintig of dertig personen zijn.”

De asielzoekers worden iedere avond rond 22.00 uur met bussen vanuit Ter Apel naar Nieuwe Pekela gebracht. Op de locatie kunnen zij overnachten, douchen en krijgen zij eten en drinken. De volgende ochtend vertrekken zij rond 07.00 uur weer per bus naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om daar hun procedure te vervolgen.

Tijdens de opvang zijn begeleiding, zorg en beveiliging aanwezig. De asielzoekers mogen het terrein niet verlaten. Daarnaast worden er hekken geplaatst en komt er camerabewaking.

Tijdens de bewonersavond werden ook zorgen en emoties gedeeld. Verschillende omwonenden gaven aan zich overvallen te voelen en vroegen zich af waarom zij niet eerder bij de plannen waren betrokken.

Ook kwam een foto ter sprake die op sociale media circuleert. Daarop is een buitenlands gezin te zien bij een woning in de buurt van de opvanglocatie. Op sociale media werd daarbij gesuggereerd dat de opvang al was begonnen. Volgens een woordvoerder van de gemeente berust dit op een misverstand. Het betreffende gezin moest op een andere locatie zijn en had geen relatie met de tijdelijke nachtopvang.

Volgens de gemeente is gekozen voor Nieuwe Pekela omdat een nachtopvang voor asielzoekers die anders buiten zouden moeten slapen binnen een reistijd van ongeveer een uur en een kwartier van het aanmeldcentrum in Ter Apel moet liggen. De asielzoekers moeten namelijk de volgende ochtend weer vroeg aanwezig zijn voor hun registratie en verdere procedure.

Foto’s: Lammert Lemmen, Catharina Glazenburg