Gemeente Westerwolde sluit 2025 financieel gezond af

WESTERWOLDE – De gemeenteraad heeft de jaarrekening van de gemeente Westerwolde over 2025

vastgesteld. Hierin staat waar de gemeente het afgelopen jaar geld aan heeft uitgegeven en hoeveel geld er is binnengekomen. Westerwolde sluit 2025 af met een positief resultaat van 13,3 miljoen euro. Dit komt voor een groot deel door eenmalige inkomsten en een verandering in de manier waarop geld voor wegen en groen is gereserveerd.



Eenmalige inkomsten en wijziging in reservering

Een positief resultaat van 13,3 miljoen euro lijkt veel. Een deel van dit resultaat komt echter door eenmalige inkomsten en een verandering in de manier waarop geld is gereserveerd. Een deel van het positieve resultaat ontstaat doordat geld voor het onderhoud van wegen en groen op een andere manier is gereserveerd. Hierdoor valt het resultaat in de jaarrekening 4,8 miljoen euro hoger uit. Het geld blijft beschikbaar voor het verbeteren en onderhouden van de openbare ruimte.



Daarnaast ontving de gemeente 2,7 miljoen euro van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Dit

bedrag komt voort uit een dwangsom en is een eenmalige opbrengst. De gemeenteraad heeft besloten dit geld te reserveren voor toekomstige investeringen in Ter Apel.



Gemeente staat er financieel gezond voor

De financiële positie van Westerwolde is gezond. De algemene reserve bedraagt ruim 16 miljoen euro.

Hierdoor heeft de gemeente financiële ruimte om risico’s op te vangen en belangrijke investeringen mogelijk te maken. Een gezonde financiële positie is belangrijk. Gemeenten krijgen de komende jaren minder geld van het Rijk, terwijl de kosten blijven stijgen. Daarom blijft Westerwolde zorgvuldig omgaan met haar financiële middelen.



Zorg en ondersteuning blijven belangrijk

Ook in 2025 investeerde de gemeente veel in zorg en ondersteuning voor inwoners. Denk aan jeugdhulp,

hulp in het huishouden en ondersteuning voor mensen die dit nodig hebben. De vraag naar deze

voorzieningen blijft groot. Toch blijft de gemeente zich inzetten om inwoners passende hulp en

ondersteuning te bieden.



Investeren in leefomgeving

De gemeente werkt verder aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Wegen, groen en andere voorzieningen worden de komende jaren stap voor stap naar een hoger onderhoudsniveau gebracht. Dit vraagt om een langdurige inzet en blijvende investeringen.



Werken aan wonen, economie en bereikbaarheid

In 2025 zijn belangrijke plannen verder uitgewerkt. Zo werkte de gemeente aan nieuwe woningen, ruimte

voor bedrijven en de verdere ontwikkeling van het centrum van Ter Apel. Ook zijn stappen gezet in de

voorbereiding van de Nedersaksenlijn. Daarnaast investeert Westerwolde in recreatie en toerisme. Met gebiedsgericht werken wil de gemeente beter aansluiten bij wat inwoners, ondernemers en dorpen nodig hebben.



Gezonde basis voor de toekomst

Wethouder Harm-Jan Kuper: “We sluiten 2025 financieel gezond af en dat geeft vertrouwen. Tegelijkertijd

zien we dat de komende jaren financieel uitdagender worden. Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk, terwijl de kosten blijven stijgen en de vraag naar zorg en andere voorzieningen groot blijft. Daarom blijven we zorgvuldig met onze middelen omgaan. Dankzij onze gezonde reserves kunnen we blijven investeren in onze dorpen, voorzieningen en inwoners, maar we zullen daarin steeds scherpe keuzes moeten maken.”



Bron: Gemeente Westerwolde