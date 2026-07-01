Genomineerden Groninger Cultuurprijzen 2026 bekend

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Provincie Groningen

GRONINGEN – De provincie Groningen en het Cultuurfonds Groningen maken vandaag de genomineerden bekend voor de Groninger Cultuurprijzen 2026. De prijzen worden jaarlijks toegekend aan personen, instellingen en groepen die een bijzondere impuls geven aan het culturele klimaat in onze provincie. De winnaars ontvangen elk een geldbedrag van €5000.  De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 7 oktober 2026, in het Kielzog te Hoogezand.    

Genomineerden per categorie  Groninger Cultuurprijs (professionals) 

Deze prijs is bestemd voor personen, gezelschappen of instellingen die een zichtbare en betekenisvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in Groningen. 
De genomineerden zijn: 

WERC 

Terug naar het Begin 

Op Roakeldais   

Groninger Talentprijs 

De Talentprijs is bedoeld om Gronings talent (jong of oud) verder te stimuleren, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en ook buiten de provincie meer zichtbaar worden. Zowel professionals als amateurs komen in aanmerking.  De genomineerden zijn: 

Faizel Saro 

Metro C 

Natte Neuzen  

Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst 

Deze prijs van het Cultuurfonds Groningen gaat jaarlijks naar een amateurkunstenaar, -gezelschap of -vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De genomineerden zijn: 

Vals Alarm 

Diverdoatsie                     

Pittig Gekruid  

Jury en selectie 

De jury voor de Groninger Cultuurprijzen 2026 bestaat uit Jan-Gerd Krüger, Renée Luth, Peter Sikkema en Jantina van der Broek en oud-winnaar Mohamed Yusuf Boss. Zij hebben uit alle inzendingen per categorie een top drie samengesteld. De jury kijkt onder andere naar de motivatie waarom een kandidaat in aanmerking komt voor de prijs, niet naar het aantal voordrachten.  

Uitreiking 

De Groninger Cultuurprijzen worden op woensdag 7 oktober 2026 uitgereikt door René Paas, voorzitter van het Groninger Cultuurfonds en Susan Top, gedeputeerde Cultuur van de provincie Groningen. 

Meer informatie over de prijzen en de genomineerden is te vinden op www.cultuurprijsgroningen.nl.

Bron: Provincie Groningen

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