Gezelligheid op de braderie in Onstwedde

ONSTWEDDE – Vandaag stond in Onstwedde de jaarlijkse braderie op het programma.
In Onstwedde is de feestweek in volle gang, met zoals altijd op de woensdag de braderie. De bezoekers kwamen gezellig rondsnuffelen in de kramen met diverse spullen, kijken bij de demonstraties oude ambachten van Onstwedder Gaarv’n en de verkoop van hun ambachtelijk broden en spekdikken. Ook presenteerden zich verschillende Onstwedder stichtingen, verenigingen en clubs en vermaakte de jeugd zich op de kleine kermis.
Foto’s: Johannes Velthuis. klik HIER voor meer foto’s.