Groep 8 cbs Maranatha neemt afscheid in De Klinker

WINSCHOTEN- Maandag 29 juni was het eindelijk zover…de première van de eindfilm van cbs Maranathain de Klinker.
Al weken waren de leerlingen van cbs Maranatha bezig met het opnemen van de film “Groep 8 zapt weg”.
De leerlingen werden naar de Klinker vervoerd in prachtige oude brandweerauto’s. Allemaal waren ze chique gekleed en zagen ze eruit als echte filmsterren op de rode loper! Na de film was het tijd voor een drankje in het Theatercafé van de Klinker. Het was een mooie afsluiter van een leuke schooltijd!
Bron en foto’s: cbs Maranatha