DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Op dinsdag 30 juni zijn tussen 17:50 en 19:45 uur zijn van de parkeerplaats bij een voetbalveld in Haren twee bromfietsen gestolen. De bromfietsen, waaronder een zwarte Peugeot, stonden op slot. Deze bromfiets werd later beschadigd in een nabijgelegen struikgewas teruggevonden. De tweede bromfiets, een rood-zwarte Piaggio, is nog steeds spoorloos. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de diefstallen of mogelijke daders, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.

Lathen

Tussen maandag 29 juni 17:30 uur en dinsdag 30 juni 04:53 uur is in een kantoorgebouw aan de Hermann-Kemper-Straße in Lathen ingebroken. Onbekende daders hebben zich toegang tot het gebouw verschaft en daar verschillende ruimtes geforceerd en doorzocht. Ze hebben een tablet, een smartphone en contant geld gestolen en zijn vervolgens in onbekende richting gevlucht. Getuigen die verdachte zaken hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de misdaad of mogelijke daders worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren op 05932/72100.

Rhede

Gisteren reed rond 14.30 uur een 54-jarige bestuurder van een Porsche Macan op de Autobahn 31 richting Bottrop. Tussen knooppunt Papenburg en rustplaats Olle Rheen wisselde hij van rijstrook, van de hoofdrijstrook naar de inhaalstrook. Hij zag daarbij de 51-jarige bestuurder van een Opel Astra, die ook op de inhaalstrook reed, niet. De twee auto’s botsten en raakten vervolgens de middenberm en de vangrail. De totale schade aan de auto’s en de vangrail bedraagt een bedrag van vijf cijfers. Niemand raakte gewond bij het ongeval.

Meppen/Nordhorn

Met de start van het vakantieseizoen neemt ook het reizen met campers en caravans toe. Bestuurders vinden het echter vaak lastig om het werkelijke totaalgewicht, de asbelasting en de kogeldruk van hun voertuig correct in te schatten. Overbelading of onjuiste belading kan de wegligging aanzienlijk beïnvloeden en de verkeersveiligheid in gevaar brengen.

De politie in Emsland en Grafschaft Bentheim biedt daarom opnieuw een gratis weegservice aan voor campers en caravans. Daarnaast worden de voertuigen gecontroleerd op technische gebreken en krijgen reizigers waardevolle tips voor een veilige vakantie.

De data in één oogopslag:

Vrijdag 3 juli 2026, 12:00 tot 16:00 uur op de parkeerplaats

van de beroepsscholen in Meppen

van de beroepsscholen in Meppen Zaterdag 4 juli 2026, 10:00 tot 14:00 uur op de parkeerplaats

achter Hotel/Restaurant Rammelkamp in Nordhorn

De politie nodigt alle geïnteresseerden uit om gebruik te maken van deze gratis service vóór vertrek en zo een belangrijke bijdrage te leveren aan hun eigen veiligheid en de veiligheid van alle weggebruikers.