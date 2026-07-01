Miniwelten Lathen verruimt openingstijden tijdens de vakantie

NIEDERLANGEN – Miniwelten Lathen in Niederlangen biedt bezoekers extra mogelijkheden om tijdens de zomervakantie de met liefde ontworpen themawerelden te ontdekken. Naast de reguliere zondagsopeningstijden is de tentoonstelling in juli en augustus ook op een aantal woensdagmiddagen geopend.
Extra openingsdagen tijdens de zomervakantie
Miniwelten Lathen is normaal gesproken elke zondag geopend van 14.30 tot 17.30 uur. Tijdens de zomervakantie in Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zijn er extra openingsdagen: woensdagen van 14.30 tot 17.30 uur. Op 8, 15, 22 en 29 juli, en op 5, 12 en 19 augustus.
De tentoonstelling biedt ook veel nieuwe elementen. Een bijzonder opvallende nieuwe scène van een ruimtestation met talloze vliegende objecten is te zien. Onder andere bekende ruimteschepen zoals de Enterprise en de Bird of Prey zijn te bewonderen. Bovendien is de bergwereld uitgebreid: deze omvat nu een wandelgroep, veel dieren en een restaurant op de top. Andere opvallende attracties zijn het vernieuwde voetbalstadion, de verbeterde Circus Roncalli-wereld met verlichte pistes en de paviljoens van het imposante Prinsessenkasteel, die in hernieuwde glorie schitteren.
Miniwelten Lathen blijft een aanrader voor gezinnen, Playmobil-fans en iedereen die van gedetailleerde miniatuurwerelden houdt.
Meer informatie is online te vinden op www.Miniwelten-Lathen.de.
Foto’s/bron: Miniwelten Lathen-Jürgen Eden