Nieuw college gemeente Stadskanaal benoemd en beëdigd

STADSKANAAL – Bij de gemeenteraadsvergadering van 30 juni 2026, zijn de wethouders van de gemeente Stadskanaal benoemd en beëdigd. Daarmee is het college voor de komende bestuursperiode compleet.
Het college bestaat uit burgemeester Klaas Sloots en de wethouders Jur Mellies (Lokaal Betrokken), Gert Jan Boels (CDA), Egbert Hofstra (PRO) en Goedhart Borgesius (VVD).
De wethouders gaan samen met inwoners en partners aan de slag met de plannen uit het coalitieakkoord.
Ingrid Sterenborg-Kooij, Marc Verschuren en Klaas Pals stopten als wethouders van de gemeente Stadskanaal. Van hen werd deze week afscheid genomen. “Het wethouderschap is bijzonder werk, dat altijd in samenwerking gebeurt. In de afgelopen periode is, zowel zichtbaar en achter de schermen, intensief samengewerkt met velen die zich dagelijks inzetten voor de gemeente Stadskanaal en haar inwoners. Met waardering wordt teruggekeken op de samenwerkingen, de adviezen, gesprekken, kritische vragen en praktische ondersteuning. Ook de momenten van onderlinge betrokkenheid en collegialiteit blijven daarbij niet ongenoemd. We kijken met respect en dankbaarheid terug op wat we samen hebben gedaan voor Stadskanaal”, aldus de gemeente.
Bron en foto’s: Gemeente Stadskanaal