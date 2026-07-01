Nieuwe naam voor Bij Thijs, de liefde voor whisky blijft

VLAGTWEDDE – “Zolang mijn eigen moeder het nog niet weet, ga ik het ook nog niet vertellen”.
De nieuwe eigenaar van de bekende drankenwinkel Bij Thijs in Vlagtwedde opent vandaag de nieuw ingerichte winkel.
Maar de nieuwe naam, Het Drankenhuis, bleef nog even geheim tot de daadwerkelijke openingsceremonie.
Aaron en Dorien de Jong hebben het afgelopen half jaar veel “bloed, zweet en tranen gestoken” in het opnieuw inrichten van de winkel die zij tweeënhalf jaar geleden hebben overgenomen.
Zo zei Aaron vanochtend in de uitzending van het programma Goud bij Groningen1.
De hele winkel heeft een make-over gekregen, maar de whisky blijft.
Voor De Jong, die ooit begon Bij Thijs voor het opnieuw opzetten van de wijnafdeling, is de liefde voor de whisky gegroeid.
“Alles is eruit geweest”, zei de Jong in de uitzending van Goud.
Vooral tijdens de strenge winter werden grote stappen gezet omdat er relatief weinig klanten waren.
De opening van de nieuwe winkel trok veel belangstelling.