Openluchtconcert bij Heeresmeer door CMV Excelsior

NIEUWE PEKELA – Morgenavond, donderdag 2 juli, vindt van 19.30 tot 20.30 uur een sfeervol openluchtconcert plaats door Christelijke Muziekvereniging Excelsior uit Nieuwe Pekela. Het concert vindt plaats bij het kleine Heeresmeer, naast de nieuwe speeltuin.
De weersvoorspellingen zijn goed, dus belooft het een mooie zomeravond te worden! Kom genieten van een uur vol muziek in een mooie omgeving. Neem gerust een stoel of kleedje mee en maak het uzelf gemakkelijk.
De toegang is gratis! U bent van harte welkom om op elk gewenst moment aan te komen en weer te vertrekken.
Iedereen is van harte welkom om te komen kijken en luisteren!
Bron: Ilse Davids