Rijksmonumentale houtzagerij Nooit-Gedacht wacht op nieuwe toekomst

NIEUWE PEKELA – Aan het water in Nieuwe Pekela staat een bijzonder stuk erfgoed: houtzagerij Nooit-Gedacht. Jarenlang werden hier dikke boomstammen tot planken gezaagd. Nu staat de zagerij al ruim 30 jaar leeg. Met een herbestemmingsonderzoek wordt gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor het rijksmonument.
Stichting Roemte zoekt samen met Fokkens Grondgoed en de gemeente Pekela naar enthousiastelingen met ideeën: mensen die kansen zien op deze unieke plek. In de komende maanden wordt gesproken met mensen en organisaties die samen zouden willen beginnen aan het herontwikkelen van houtzagerij Nooit-Gedacht.
Op donderdag 25 juni vond een eerste brainstormsessie plaats. Met een groep enthousiastelingen uit de hoeken van erfgoed, kunst, cultuur en ondernemerschap werd gezocht naar mogelijkheden om het terrein nieuw leven in te blazen. Het werd een inspirerende sessie waarop de komende maanden verder gebouwd wordt.
Op 23 september vindt in de Sint Bonifatiuskerk een tweede bijeenkomst plaats voor inwoners van Pekela en omgeving. Een uitnodiging met aanvangstijden wordt in augustus verspreid. Aanmelden kan alvast via info@roemtegroningen.nl. Ook tijdens die bijeenkomst wordt gezocht naar ideeën én mensen die zich willen inzetten voor Nooit-Gedacht.
Meer informatie over de zagerij en het herbestemmingsproces is te vinden op hierwachtnooitgedacht.nl.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela