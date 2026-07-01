‘Rondje Zummer: Zet je zomer in beweging’ trekt weer de provincie in!

GRONINGEN – Van maandag 6 tot en met vrijdag 24 juli trekt RTV Noord de provincie weer in met een gloednieuwe editie van ‘Rondje Zummer: Zet je zomer in beweging’. Drie weken lang kiezen ze het ruime sop met de speciale Rondje Zummer-boot om te laten zien hoe prachtig en divers Groningen is vanaf het water. Maar stilliggen? Ho maar! Dit jaar daagt RTV Noord álle Groningers uit om de zomerstoel in te ruilen voor een flinke dosis gezonde energie en samen de provincie letterlijk in beweging te zetten.

Rondje Zummer: Zet je zomer in beweging is drie weken lang van maandag tot en met vrijdag dagelijks live te volgen tussen 10.00 en 14.00 uur op TV Noord, Radio Noord en via de app en website. Traditiegetrouw trekken ze de provincie in voor de schitterende Groningse natuur, lokale historie en persoonlijke verhalen. Maar dit jaar doen we er elke week met een ander beweeg-thema een sportief schepje bovenop.

De eerste week (6 t/m 10 juli) staat volledig in het teken van de benenwagen. Het doel? Met elkaar elke dag een virtueel rondje provincie van maar liefst 330 kilometer bij elkaar wandelen! In week twee (13 t/m 17 juli) springen ze massaal op de pedalen en kijken ze hoe ver ze met alle gezamenlijke fietskilometers over de wereldbol kunnen trappen. In de laatste week (20 t/m 24 juli) zoeken ze de verkoeling op met alle denkbare vormen van waterrecreatie en eindigen ze deze editie van Rondje Zummer met een grootse RTV Noord-duik!

Om deze sportieve kar te trekken, hebben twee Groninger sporthelden zich als ambassadeur aan het project verbonden: zwemlegende Ranomi Kromowidjojo en wielerheld Bauke Mollema. Als eerbetoon zijn de twee boten deze zomer omgedoopt tot de Ranomi en de Bauke.

Varend door de provincie: de route in het kort

De vloot van RTV Noord maakt deze drie weken een flinke ontdekkingsreis, kris kras door de provincie.

Week 1 (Wandelen): Ze starten de motoren in Bareveld en varen via onder andere Stadskanaal, Ter Apel en de Sellingersluis richting de historische vesting van Bourtange .

en varen via onder andere Stadskanaal, Ter Apel en de Sellingersluis richting de historische vesting van . Week 2 (Fietsen): De boot koerst via Holwierde en het historische Damsterdiep bij Appingedam, om vervolgens via pittoreske dorpen als Ten Post, Stedum en Middelstum koers te zetten richting Uithuizen .

en het historische Damsterdiep bij Appingedam, om vervolgens via pittoreske dorpen als Ten Post, Stedum en Middelstum koers te zetten richting . Week 3 (Waterrecreatie): Het Noord-Westen is aan de beurt! Ze varen door het marengebied rond Baflo en Eenrum, zakken af naar Leens en vissersdorp Zoutkamp en sluiten na een tocht over De Lauwers feestelijk af in Visvliet.

Zet je zomer in beweging: zo doe je mee!

Iedere ochtend begint de Rondje Zummer-dag met een gezamenlijk startmoment waar iedereen welkom is om mee te doen. Elke vrijdagmiddag vieren ze de sportieve successen van de week met een gezellig, muzikaal eindfeestje. Daar vieren ze hoeveel kilometers ze die week gezamenlijk hebben bewogen. En of je nu een fanatieke wielrenner bent of gewoon een extra blokje om loopt met de hond: elke meter telt mee! Via rtvnoord.nl/rondjezummer kun je jouw bewogen kilometers aanmelden.

Zet jij deze zomer ook je beste beentje voor? Meld je aan, tel je kilometers mee en mis niks van Rondje Zummer via rtvnoord.nl/rondjezummer.

Bron: RTV Noord