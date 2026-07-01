Royal Avebe start teeltjaar 2026 met indicatieve aardappelprijs af boerderij van €65 per ton aardappelen

VEENDAM – Royal Avebe start teeltjaar 2026 met een indicatieve aardappelprijs af boerderij voor het A-volume van €65 per ton aardappelen bij 19 procent zetmeel. De prijs ligt daarmee fors lager dan in het voorgaande teeltjaar. Een overvolle aardappelmarkt, een goede oogst in teeltjaar 2025, een historisch hoge inschrijving op het A-volume en geopolitieke en economische ontwikkelingen zorgen samen voor grote druk op het verdienvermogen van de coöperatie. En dat vraagt om voorzichtigheid bij de start van het nieuwe teeltjaar. Tegen die achtergrond neemt Avebe maatregelen om vraag en aanbod beter in balans te brengen.
Nieuwe term: aardappelprijs af boerderij
Avebe spreekt vanaf teeltjaar 2026 over de aardappelprijs af boerderij. Deze term geeft een vollediger beeld van de totale uitbetaling af boerderij. De wijziging hangt samen met de verhoging van de volleverpremie, zoals eind 2025 vastgesteld.
De indicatieve aardappelprijs af boerderij van €65 per ton aardappelen bij 19 procent zetmeel is opgebouwd uit een basisprijs, ledentoeslag, kwaliteitspremie, volleverpremie en een uitkering uit het coöperatief resultaat.
Meer aanbod dan vraag
De marktsituatie wordt op dit moment bepaald door meer aanbod dan vraag. In de campagne 2025 heeft Avebe duidelijk meer volume verwerkt en daarmee ook een gedeelte van deze hogere volumes verkocht. Voor teeltjaar 2026 is historisch hoog ingeschreven op het A-volume. Hierdoor moet de coöperatie er in dit stadium van het seizoen rekening mee houden dat opnieuw veel aardappelen worden aangevoerd. In de huidige marktsituatie zet dit de uitbetalingscapaciteit per ton geleverde aardappelen onder druk. De totale opbrengst moet over meer tonnen worden verdeeld. Avebe noemt dit verwatering van waarde.
Aanpassing leveringsvoorwaarden richting 2027
Avebe werkt samen met de ledenraad aan aanpassingen van de coöperatieve leveringsvoorwaarden richting teeltjaar 2027. Doel is om het aanbod van zetmeelaardappelen beter te laten aansluiten op het volume dat Avebe strategisch kan vermarkten. Dit moet bijdragen aan een sterkere basis voor de coöperatie en aan sneller herstel van de eerder ingezette groei van het aardappelgeld voor haar leden.
Startpunt voor aardappelprijs af boerderij
De nu genoemde aardappelprijs af boerderij is het startpunt voor teeltjaar 2026. De uiteindelijke aardappelprijs af boerderij wordt vastgesteld na afloop van de campagne en in mei 2027 bekendgemaakt.
Bron: Royal Avebe