Sociale Agenda steunt een hele generatie

GRONINGEN, DRENTHE – De maatregelen van de Sociale Agenda van Nij Begun dragen bij aan het leven van inwoners van de provincie Groningen en de drie Noord-Drentse gemeenten. De Sociale Agenda bevat 16 concrete maatregelen die het leven van inwoners verbeteren op het gebied van leefbaarheid, kansen voor kinderen, (mentale) gezondheid en het verminderen van armoede. De uitvoering van de agenda startte in september 2025. Steeds meer maatregelen gaan van start. Dat gebeurt in samenwerking met maatschappelijke organisaties, inwoners, scholen, zorgpartijen en overheden.
De volgende maatregelen lopen of starten binnenkort:
- Vanaf 12 mei is het Inwonersbudget Nij Begun beschikbaar voor inwoners met een plan voor hun
buurt of wijk. Sinds de opening zijn al meer dan 350 aanvragen gedaan. Samenwerkingsverband
Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Het Inwonersbudget Nij Begun is een vervolg op
Loket Leefbaarheid van Nationaal Programma Groningen
- De grootste maatregel van de Sociale Agenda is volop in ontwikkeling: de eerste nieuwe scholen
starten begin komend schooljaar met Tijd voor Toekomst. Dankzij Tijd voor Toekomst kunnen alle
leerlingen van groep 3 tot en met 8 in aanraking komen met cultuur, sport en andere vormen van
verrijking. Alle leerlingen kunnen hier twee uur per week gebruik van maken. Voor scholen met
leerlingen die dit extra nodig hebben, gaat het uiteindelijk om zes uur per week. De Sociale Agenda
bouwt hiermee verder aan de goede resultaten die al in de regio zijn opgedaan met Tijd voor
Toekomst vanuit Nationaal Programma Groningen.
- In schooljaar 2026/2027 start ook de brugfunctionaris vanuit de Sociale Agenda. Niet alle kinderen
kunnen goed meedoen op school. Bijvoorbeeld door zorgen over financiën, medische zorg of een
onveilige situatie thuis. De brugfunctionaris slaat de brug tussen het gezin thuis, het kind op
school en professionals in de wijk. Zo hebben ouders iemand die naast hen staat, kunnen leraren
zich concentreren op hun kerntaak en komen leerlingen beter aan leren toe. De brugfunctionaris
komt beschikbaar op 145 scholen in de regio.
- Bij Welzijn op Recept verwijst de huisarts mensen met psychosociale klachten naar een welzijn
coach in plaats van medicatie voor te schrijven. De welzijnscoach gaat met de inwoner op zoek
naar wensen, behoeften en mogelijkheden. Deze aanpak is nu structureel beschikbaar voor alle
Groningse en Noord-Drentse gemeenten.
- De maatregel Kansen voor kinderen is ook in Drenthe van start gegaan, met uitbreiding naar de
gemeente Noordenveld. Deze maatregel richt zich op gezinnen in armoede, om te werken aan
toekomstperspectief. Een ervaringsdeskundige buddy werkt met het gezin om samen te kijken
naar wat ze nodig hebben om hun toekomst te verbeteren. Werken ‘gewone’ oplossingen niet?
Dan zijn oplossingen op maat mogelijk.
Uitvoeringsorganisatie in voorbereiding
De Sociale Agenda investeert dertig jaar in de regio. Zoals voorzitter van de stuurgroep, Cora-Yfke
Sikkema, zegt: “Met de Sociale Agenda kijken we een generatie verder. Dertig jaar investeren in een
regio betekent dat je een hele generatie kunt steunen. Daar is ook een goede bestuurlijke endemocratische organisatie voor nodig. Daarbij houden we ook rekening met de samenhang met de
andere agenda’s van Nij Begun. We werken aan de voorbereiding van die organisatie.”
Bron: Communicatieteam Nij Begun