Stadskanaal wijst historische woningen Luringstraat Onstwedde aan als gemeentelijk monument

ONSTWEDDE – De gemeente Stadskanaal wijst de vier woningen aan de Luringstraat 25, 27, 29 en 31 in Onstwedde aan als gemeentelijk monument. Met dit besluit van het college blijven vier bijzondere panden uit 1919 behouden. Ze vertellen een belangrijk stuk geschiedenis over wonen, gemeenschap en oorlog in de gemeente.
De woningen horen bij de eerste woningwetwoningen in de gemeente. Ze werden in 1919 gebouwd voor gemeentelijke ambtenaren, zoals politieagenten en administratief personeel. Daarmee zijn ze een vroeg en zeldzaam voorbeeld van sociale woningbouw: betaalbare en degelijke huizen voor mensen met een lager inkomen.
Naast deze historische betekenis, speelden de panden ook tijdens de Tweede Wereldoorlog een indringende rol. In één woning werden onderduikers verborgen. In de woning ernaast woonde het Joodse gezin Menkel, dat in 1942 werd gedeporteerd. Slechts één gezinslid overleefde de oorlog. Die geschiedenis geeft de woningen een grote herinneringswaarde voor het dorp.
Unieke panden
De twee dubbele woningen vormen samen een herkenbaar geheel in interbellumstijl, met rode Groninger baksteen, oranje dakpannen en symmetrische gevels. Ze liggen beeldbepalend aan een doorgaande weg en zijn opvallend goed bewaard gebleven. Daarmee zijn de woningen zeldzaam. Vergelijkbare huizen in Stadskanaal en Musselkanaal zijn al gesloopt. Juist omdat deze panden er nog staan én zo gaaf zijn,
hebben ze een hoge waarde. Erfgoedwethouder Egbert Hofstra: “Dit is een unieke ontwikkeling. Ik ben er trots op dat we deze prachtige panden op deze manier behouden voor de toekomstige generaties van het dorp Onstwedde. Ze vertellen het verhaal van ons verleden en verdienen het om dat te blijven doen.”
Met de aanwijzing van deze panden wordt de gemeentelijke monumentenlijst van zes naar tien monumenten uitgebreid. De gemeente Stadskanaal werkt aan nieuwe erfgoednota. De gemeenteraad bespreekt een concept hiervan in de raadscommissie van 31 augustus. Deze nota gaat ook in op de actualisatie van het gemeentelijke erfgoedbestand.
Bron: Gemeente Stadskanaal