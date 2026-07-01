Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Donderdagavond is het van 18.00 tot 20.00 uur weer tijd voor Tony’s Pop Uur op RTV Westerwolde. In deze uitzending hoor je een verrassende mix van pop, rock, blues, Americana en Nederpop, met muziek uit verschillende decennia.
Deze laatste aflevering van Tony’s Pop Uur bij RTV Westerwolde staat bol van tijdloze pop-, rock-, folk- en soulklassiekers uit vooral de jaren zestig en zeventig. Daarnaast is er opvallend veel aandacht voor Nederlandse muziek, met iconen als Golden Earring, The Cats, Cuby + Blizzards, Herman Brood, Nits en Boudewijn de Groot. Ook zijn er leuke verbanden te ontdekken, zoals Van Morrison bij Them, Fleetwood Mac in hun ruige bluesperiode en Simon & Garfunkel. Kortom: twee uur vol muzikale herinneringen, sterke verhalen en onverwoestbare liedjes voor iedere liefhebber van echte popmuziek.
Luister donderdag van 18.00 tot 20.00 uur naar Tony’s Pop Uur op RTV Westerwolde. Vanaf volgende week is Tony’s Pop uur te beluisteren via Groningen 1.
Presentatie: Tony Klaassens