Tuinvlindertelling komt eraan: ontdek de vlinders in je eigen tuin

REGIO – Van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli vindt weer de jaarlijkse Tuinvlindertelling plaats. Iedereen met een tuin of balkon kan meedoen. Met slechts vijftien minuten tellen lever je al een waardevolle bijdrage.
De telling wordt georganiseerd door De Vlinderstichting en geeft inzicht in hoe het gaat met vlinders in tuinen en wijken. “Juist de lokale waarnemingen zijn belangrijk,” aldus De Vlinderstichting. “Wat gebeurt er in tuinen bij jou om de hoek? Dat helpt ons om veranderingen in de natuur beter te begrijpen.”
Wat kun je verwachten?
Vorig jaar werd de atalanta het meest gezien, op de voet gevolgd door het klein koolwitje en de dagpauwoog. Dit voorjaar vielen de grote aantallen distelvlinders op en de nakomelingen daarvan vliegen in de zomer. Zal deze grote trekvlinder de verrassing worden van de tuinvlindertelling dit jaar? Ook is het spannend wat de effecten zijn van de extreem warme weken in juni.
Zo doe je mee
Meedoen is eenvoudig: Tel 15 minuten alle vlinders in je tuin of op je balkon. Kies een zonnig moment tussen 10.00 en 17.00 uur. Geef je waarnemingen door via Tuintelling.nl Ook als je geen vlinders ziet, is dat waardevolle informatie.
Help vlinders in je eigen tuin
Wie meer vlinders wil zien, kan zelf veel doen. Kies voor onbespoten planten met veel nectar en zorg ook voor inheemse waardplanten voor rupsen.
Bron: De Vlinderstichting